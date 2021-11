Share on Twitter

Por Aline

Um grande público, composto por famílias, idosos, casais, amigos, passaram pela praça e levaram para suas casas uma diversidade de flores, plantas e mudas.

Neuza Assolari, uma das expositoras que participou do evento, escreveu seu relato sobre o Festival.

“Eu só tenho a agradecer toda a equipe da ACIG que fez acontecer e deu suporte para todos. Teve expansão de divulgação, fiquei muito contente, só posso agradecer a todos que fizeram parte desse evento, foi lindo”, disse ela.

1º Dia do Festival

Além da movimentação do público gurupiense durante o dia, a noite aconteceu a Abertura do Festival que contou com a presença da Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, da Fecomércio, representada pelo jornalista e apresentador, Silvério Filho.

Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, representada pelo secretário Pedro Dias, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, representada pelo secretário Eremilson Leite, a Secretaria de Cultura e Turismo, representada pela secretária Lady Sakay, ao Sicoob Unicentro Brasileira, representado pelo Gestor de Negócios, Jonsoni de Sousa.

Também contamos com a presença de Nubia Almeida, gerente das unidades Sesi/ Senai de Gurupi, Paula Alencar, gerente do Sebrae em Gurupi e Marilene Carvalho, gerente geral do Grupo Jaime Câmara, representando a Rádio Araguaia FM e TV Anhanguera.

Dona Lourdes, também expositora, representando todos, fez um agradecimento especial aos parceiros e a entidade. “Em primeiro lugar eu quero agradecer a ACIG, que deu essa mão para nós, que foi uma benção muito grande e também agradecer aos patrocinadores, a nossa Prefeita Josi Nunes, ao Padre Eldinei, sempre colaborou para que fizéssemos o evento nesse lado aqui da Igreja, foi muito bom para nós. Agradecer também ao público de Gurupi e a gente deve um amor muito grande para eles”, afirmou Lourdes.

Para finalizar a noite, a Banda Véi de Bengala, subiu ao palco, movimentando o 1º dia do Festival.

2º Dia de Festival

Com a presença de empresários locais e do público gurupiense, o 2º dia do festival também foi positivo para os expositores, que mostraram ainda mais a grande variedade disponível em produtos voltados a todos os públicos, assim como a realização de sorteios ao vivo, pela Rádio Araguaia FM.

Para finalizar a noite, o 2º dia contou com apresentações locais, do gênero gospel.

“Só tenho a agradecer aos apoiadores e patrocinadores, a todos os expositores e a nossas colaboradoras e em especial a população gurupiense que compareceram ao nosso 1º festival de flores”, agradeceu o presidente da ACIG, Jair Sakai.

Jair Sakai, completou sua fala dizendo que “esse festival de flores só demonstrou que associativismo é um grande aliado da pequena e média empresa para enfrentar a concorrência acirrada das grandes redes que estão tomando conta do mercado. Inicialmente um pequeno grupo de empresários procurou a ACIG para buscarmos juntos uma solução para fomentar o comercio local de flores e mudas. Após a primeira conversa nós da ACIG buscamos empresários do segmento e conseguimos unir 13 do mesmo, alguns ainda na informalidade. O outro passo foi formalizar os que ainda não tinham CNPJ”, explicou Sakai.

“Foi aí que damos início aos trabalhos para realizar o Festival. Quero reforçar que esse é o papel da Associação e estamos trabalhando para fomentar o comercio local. Já estamos pensando na próxima Edição do Festival”, finalizou ele.

3º Dia de Festival

O último dia de festival também foi movimentado, com sorteios pela rádio, ao vivo pelo instagram, show com o cantor Rafael Barbosa e muitas pessoas passando para levar suas flores e plantas.

“Diretoria e Equipe ACIG são merecedores de todo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nesse Evento, gerando expertise, confiança e incentivo pra tantos outros que virão. Contem com nossas marcas”, afirmou Marilene Carvalho, gerente geral do Grupo Jaime Câmara.

“Pra mim o Festival de Flores foi um sucesso, a ACIG está de parabéns pela organização. Quero também fazer um agradecimento a todos os colaboradores que nos ajudaram. Espero em Deus que esse foi o primeiro de muitos que ainda virão. Excelente trabalho e acredito que todos os expositores ficaram satisfeitos, muito obrigada ACIG”, disse Cleidina Dantas, uma das participantes.

Várias oficinas também foram realizadas durante os três dias, focadas no cultivo de orquídeas, folhagens, suculentas e uma em especial para o público infantil.