Por Wesley Silas

No caso do Decreto Municipal, estão previstas, entre as medidas está, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial em unidades de saúde e a recomendação do uso de máscaras nos demais ambientes fechados.

O crescimento de novos casos também tem preocupado os representantes do segmento empresarial de Gurupi. No caso da CDL, a entidade lembrou aumento dos casos positivos em 145% no mês de abril e no período de 27 de maio a 2 de maio foram registrados 112 casos positivos para Covid-19.

“Orientamos a você empresário e você cliente: Cuide-se, use máscaras, álcool em gel. Não podemos deixar que este cenário se repita”, recomendou a diretoria da CDL.

Neste mesmo sentido recomendou a ACIG ao pedir aos empresários e à população “que conscientizem os clientes e colaboradoras sobre a importância da vacinação e os cuidados em prevenção e combate ao Coronavírus”.

Sintomas

Quem estiver com sintomas gripais, de leve a moderado, poderá fazer o Teste Rápido desde o primeiro ao sétimo dia de sintomas. A Secretaria de Saúde de Gurupi ampliou os pontos de testagem e, a partir de hoje, 06, os pacientes poderão comparecer a uma das seis UBS’s para fazer o teste rápido de Covid-19, na rede pública de saúde, além da UPA24h.

A ampliação da oferta de testagem gratuita visa prevenir a lotação da UPA24h, devido ao aumento na procura de testagem para Covid-19 nos últimos dias.

“Percebemos uma elevação na busca por testes de Covid-19 na UPA. Por isso, juntamente com as equipes, planejamos ampliar a oferta de testagem, estendendo para algumas UBSs afim de evitar aglomeração e transtorno, tanto para os profissionais de saúde, quanto para os pacientes”, explica o secretário municipal de saúde, Sinvaldo Moraes. “É também uma forma de facilitar o acesso à testagem gratuita para a população”, complementa o Secretário.

Confira quais serão as UBS’s com oferta de testagem:

1. UBS Rosendo, Rua Erlandson Leitão Brito (Antiga Rua 15), Qd 175 – Centro

2. UBS Vila Nova, Rua 03, Qd 03, Lt 07 – Aeroporto II

3. UBS São José, Rua Alicante, Qd 18, Lt 10 S/N – Jardim Sevilha

4. UBS Sol Nascente, Av. Sergipe, N° 2452 (Em frente a Praça da Bíblia) – Jardim Eldorado

5. UBS Pedroso, Av. Rua K Padrão, N° 16137-A

6. UBS Campo Bello, Rua 09, Qd 51

7. UPA24h, Jardim São Lucas

Quando testar?

Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19, a orientação é que a pessoa já pode fazer o teste rápido de antígeno desde o primeiro ao sétimo dia. Isto é, considerando os critérios clínicos com sintomas leves ou moderados de síndrome gripal.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são considerados sintomas moderados, coriza, tosse seca, febre de 38° ou mais, bem como desconforto respiratório. Ainda na rede pública de saúde, no caso de pacientes em estado grave, com tosse intensa, falta de ar e febre alta, deverá se dirigir à UPA24h.

Prevenção

A Secretaria de Saúde reforça a todos que a prioridade deve ser a vacina! Todas as pessoas devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima e atualizar o cartão de vacina. Respeitando os protocolos de segurança e prevenção contra a Covid-19, usando máscara e mantendo o distanciamento adequado.