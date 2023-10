Acesso à alimentação: Deputado Gutierres Torquato solicita subsídio do Governo para criação de restaurantes comunitários em Gurupi

Por Redação

Gutierres Torquato enfatizou a relevância desse projeto, afirmando:

“Com este restaurante, vamos assegurar que todos tenham acesso a uma alimentação saudável, equilibrada e a preços acessíveis.” Essa iniciativa alinha-se com políticas públicas voltadas para o bem-estar, com foco em melhorar a qualidade de vida e promover igualdade de oportunidades para todos os cidadãos.

Enquanto o restaurante comunitário está em fase de construção, uma solução inovadora foi proposta. Restaurantes locais serão cadastrados para atender toda a comunidade, fornecendo refeições por apenas R$10,00, com um subsídio estadual de R$7,00. Isso significa que o custo final para os cidadãos será de apenas R$3,00. Uma rota será cuidadosamente estabelecida, orientando a comunidade aos pontos de benefício desses restaurantes cadastrados.

O deputado expressou sua confiança de que essa medida beneficiará Gurupi durante a fase de transição até a conclusão do restaurante comunitário, refletindo seu compromisso contínuo com o desenvolvimento da região sul do Tocantins, proporcionando uma solução imediata para as necessidades alimentares da comunidade.