Ação Solidária: Grupo de Corrida promove Dia das Crianças no Setor Industrial em Gurupi

Por Wesley Silas

Brincadeiras, gincanas, brindes e muita diversão para as crianças do Setor Industrial, as atividades foram realizadas nesta quinta-feira, 05, na Escola Municipal Elizeu de Carvalho e contou com a parceria do Banco Sicredi e Secretaria Municipal de Educação.

“Gente, hoje foi incrível. Eu não imaginava que seria algo tão grandioso. E eu tenho certeza que só foi o que foi, porque nós estávamos lá e fizemos a diferença juntos. Foi lindo e gratificante ver, o sorriso no rosto das crianças e principalmente de nos atletas que nos divertimos muito”, disse o professor de educação física, Iron Júnior.

Observando o brilho nos olhares das crianças e o sorriso estampado em seus rostos, os organizadores saíram com a alma lavada em ver tantas felicidades da garotada daquela comunidade carente.

“Que mais momentos como esse de hoje, essa corrente do bem, essa ação social, venha se repetir, para que possamos alegrar e trazer um novo sentido a vida de tantas outras pessoas”, disse a atleta Júlia Barros, voluntária do evento e atleta do grupo de corrida.

Preenchendo os corações….

“Não podemos perder esse tipo de ação!! A perspectiva e energia das crianças é incrível e indescritível… É o tipo de evento que preenche nosso coração de alegria e mais ainda, de pureza! As crianças precisam brincar, pular, correr e sorrir… ter motivos para sorrir muito. Parabéns ao grupo, aos meninos que não mediram esforços para animar a todos!! Cada um de nós é peça necessária e insubstituível nesse grupo!!”, avaliou a atleta Zezinha.