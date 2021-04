Nesta quarta-feira, 07, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi e da Coordenação de Imunização, realizou a vacinação contra a Covid-19 nos acadêmicos de medicina da Universidade de Gurupi – UnirG, que estão cursando entre o 9º e 12° período. Receberam o imunizante 149 estudantes que fazem estágio nas Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimentos (UPA), Hospital Regional de Gurupi (HRG) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A acadêmica do 9° período, Júlia Cattabriga, destacou ser muito importante essa imunização porque já estão atendendo nos estabelecimentos de saúde que recebem pacientes contaminados e, por este motivo, é necessário que estejam imunizados.

Isana de Oliveira, que também cursa o 9° período, comemorou receber a primeira dose da vacina. Para ela, esta imunização é extremamente essencial. “Nós também já estamos na linha de frente ao enfrentamento a esta pandemia e por este motivo necessitamos estar imunizados”, destacou.

O Coordenador de estágio do curso de medicina da UnirG, Dr. Yuniel Martinez Hernández, explanou que receberam a dose os acadêmicos que estão quase no fim do curso, que estão ajudando no enfrentamento à Covid e estão em contato, diariamente, com pessoas com o vírus.

O Secretário Municipal de Saúde, Valdeci Júnior, explicou que há uma orientação técnica do Ministério da Saúde sobre a vacinação entre o grupo prioritário ‘profissionais da saúde’, que considera acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios como trabalhadores da saúde, sendo assim, podendo aplicar o imunizante nestes estudantes.

Conforme o secretário, a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, recebe via ofício a solicitação para vacinação deste grupo prioritário, e a convocação é realizada conforme disponibilidade das doses e ordem dos ofícios.

“O Curso de Medicina fez a solicitação e conseguimos atender a demanda desejada totalizando 149 doses para os estagiários que estão distribuídos em unidades do Município e do Estado, em atendimentos na linha de frente na luta contra Covid-19”, destacou, completando que conforme a chegada de novas doses estima-se atender 100% do público “Trabalhadores da Saúde” conseguindo abranger todos os estagiários da saúde das instituições de ensino e também trabalhadores de empresas públicas e privadas.