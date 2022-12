Share on Twitter

ppor Redação

De acordo com a acadêmica, “o trabalho objetivou recapitular a história da bolsa de Bogotá, demostrando a sua a importância como técnica de fechamento temporário da cavidade abdominal que protege as vísceras, contra a perda de água e calor, além de ajudar na prevenção da síndrome compartimental abdominal. É um método eficaz, de menor custo e maior facilidade de acesso ao material e manuseio”, relatou Louise Campiol.

A futura médica falou ainda sobre o trabalho como um dos princípios da formação universitária que consiste no tripé: ensino, pesquisa e extensão.

“A pesquisa científica proporciona a discussão de problemáticas relevantes para a sociedade. Esse evento foi especial para mim, por ser internacional e de uma organização tão importante como a do Colégio Americano de Cirurgiões. Além disso, foi possível acompanhar debates sobre abordagens cirúrgicas diversas, a evolução das técnicas ao longo dos anos e temas importantes na área”, mencionou ela.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da UnirG, Dr. Fábio Pegoraro, destacou que “a aprovação do trabalho nesse Congresso comprova a importância e a qualidade das pesquisas que estão sendo realizadas pela Universidade de Gurupi”.

O Congresso

Essa foi a primeira vez que o Colégio Americano de Cirurgiões, a maior organização cirúrgica do mundo, realizou o Congresso Clínico de forma híbrida, com programação presencial e online. O evento contou com 11.800 participantes de 116 países. Mais de 9.600 estiveram na programação presencial em San Diego.

Participantes da pesquisa

A pesquisa contou ainda com a participação de estudantes de Medicina de outras instituições:

Matheus César Arvelos Gomes (Centro Universitário de BH/MG)

Isabelle Scola Gigioli (Centro Universitário de Araraquara/SP)

Jessica Hoyos Castiblanco (residente de cirurgia geral do Hospital São Francisco de Assis, BH/MG)

João Victor Dias da Silva (Centro Universitário de Araraquara/SP)

Maria Carolina Marques de Sousa Araújo (Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI, Araçatuba, SP)

Daniela Velasco Espinal (residente de cirurgia geral do Hospital São Francisco de Assis, BH/MG)

Orientador – Dr. Igor Dominick Michalick (cirurgião oncológico, Hospital São Francisco de Assis, BH, MG