O Centro de Atividades do Trabalhador (CAT) em Araguaína e a academia de Gurupi, ambas do Serviço Social da Indústria (SESI), estão dando um impulso para quem quer retomar a prática de atividades físicas e esportivas no segundo semestre de 2022. Os dois centros oferecem combos promocionais para quem se inscrever até o dia 1º de agosto.

Promoções Araguaína

por Redação

No CAT em Araguaína estão abertas as inscrições para 12 modalidades de esporte/lazer. A promoção “De volta ao foco, o SESI é seu parceiro nessa!” oferece descontos que podem chegar até 20% para a comunidade geral e até 30% para os industriários.

Estão disponíveis com valores reduzidos as atividades de Natação, Hidroginástica, Musculação, Treinamento Funcional, Jump, Gap, Zumba e Beach Tennis. Os descontos variam para o público em geral (comunidade) e trabalhadores da indústria e dependentes. Se o aluno conseguir levar um amigo, o desconto aumenta em 5%.

As promoções têm variações de acordo com a modalidade escolhida:

Modalidades Fitness (Musculação, Treinamento Funcional, Jump, Gap, ABS, Zumba e Ritmos, Hidroginástica, Hidro jump).

Comunidade: 15% para matrículas e rematrículas.

Caso o aluno leve um amigo os dois ganham mais 5% e o desconto total fica de 20% para os dois.

Industriários e dependentes : 25%

Se levar um amigo, também industriário, na hora da rematrícula ganha mais 5%. Totalizando 30% para os dois.

Beach Tennis

10% de desconto

Modalidades Aquáticas

Natação infantil, infantil avançada, infanto juvenil, Adulto e Natação funcional.

Natação no SESI-CAT; a partir de 03 anos de idade.

Comunidade : 15% em todas as modalidades

Industriários e dependentes – 25% em todas as modalidades

Na realização da matrícula é necessário apresentar documentos pessoais (RG e o CPF), no caso dos dependentes é preciso apresentar documentos comprobatórios (Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento).

Promoções Gurupi

Em Gurupi, os descontos variam de 10% a 20% e estão inclusas as modalidades de Treinamento Funcional, Funcional Kids (a partir de 8 anos), Ritmos, Zumba Fitness, GAP e Escolinha de Futebol Society.

Os descontos de 20% são para rematrículas e de 10% para novas matrículas feitas entre os dias 01 a 05/08. Podem se matricular nas modalidades adultas pessoas a partir de 15 anos e os interessados devem comparecer à unidade de Gurupi, de 08h00 às 19h00, levando o RG, CPF ou CNH e uma foto 3×4.

Informações para matrículas

Em Araguaína para mais informações, o interessado deve entrar em contato pelo serviço de atendimento ao cliente (SESI) no telefone (63) 3549-2400 e whatsapp (63) 99977-2310.

Já em Gurupi o aluno que quer aderir à promoção pode falar no Serviço de Atendimento ao Cliente do SESI meio dos telefones (63) 3311-1300/1150 (telefone fixo) ou pelo WhatsApp (63) 9 9977-2310.