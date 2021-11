por Redação

A Academia Gurupiense de Letras – AGL dará posse a uma nova diretoria no sábado, 27, às 19h15, no Centro de Convenções Mauro Cunha, em Gurupi. A eleição ocorreu no dia 08 de outubro último. Foram eleitos Paulo Albuquerque (presidente); Jenilson Cerqueira (vice-presidente); José Maciel de Brito (secretário); Floriano Chaves (tesoureiro); Marilde Gomes e Deusderes Acácio (suplentes de diretoria); orador (Eldinei Carneiro); Plínio Sabino, Ednéia Rezende e José Pereira (conselho fiscal); e Roberto Ribeiro, Jussara Barreira e Ubiratã Silvestre (suplentes do Conselho Fiscal).

Nesse mesmo dia serão comemorados também os 22 anos da AGL (fundada em 30 de novembro), e haverá um grande lançamento coletivo de obras literárias, com a participação de escritores e escritoras de vários locais, este ano destaque para uma jovem escritora mirim de apenas oito anos e uma senhora de noventa e seis anos.

A programação do dia 27 prevê, às 19h15 a abertura da solenidade pelo atual presidente, professor Roberto José Ribeiro. Logo em seguida serão executados os hinos Nacional e da Academia Gurupiense, seguindo-se um momento ecumênico de Ação de Graças e homenagens póstumas. Depois disso haverá um momento para a comemoração do a aniversário da entidade e posse da diretoria eleita. O encerramento das solenidades acontecerá logo após o lançamento coletivo das obras.

O presidente Paulo Albuquerque afirma que a responsabilidade para o próximo biênio da entidade é grande, mas que conta com o apoio dos integrantes e da comunidade em geral.