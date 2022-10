Diversas autoridades do Estado prestigiaram ao evento , como o secretário da Indústria e Comércio do Estado, que representou o governador Wanderley Barbosa, e disse que está levando para Palmas a melhor impressão possível deste grande evento. Destacou o quanto Gurupi está evoluída no processo de tecnologia. Segundo ele, Gurupi está madura neste sentido e isso traz condições para que possa avançar para o parque tecnológico.

“Saio daqui feliz. E Gurupi tem a maior maturidade no aspecto de ciência e tecnologia no Estado, diante disso vamos partir para desenvolver um trabalho em nível estadual para que possamos viabilizar o parque tecnológico”, destaca.

A prefeita Josi Nunes destacou a felicidade em Gurupi hoje ser destaque em nível estadual no cenário de ciência, tecnologia e inovação e ser a cidade mais amadurecida neste sentido no estado.

“Estamos felizes em receber autoridades importantes que estão vindo conhecer melhor esse projeto e a partir desse conhecimento novos projetos serem concretizados. Esse projeto é importante porque gera conhecimento, emprego, novos negócios, renda e justiça social”, enfatizou.

A secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay, aproveitou a abertura do evento para agradecer às pessoas que ao longo dos anos contribuíram para o processo de desenvolvimento da SICTEG.

“Cada dia que passa estamos conseguindo ampliar as parcerias. Quero agradecer esse ano, especialmente, a nossa prefeita Josi Nunes, que triplicou os recursos para essa SICTEG e tem investido e mantido a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a única do Estado”, enfatizou.

A Diretora Regional Sul do Sebrae, Paula Alencar, destacou que para o Sebrae é uma alegria e orgulho participar de mais uma edição da SICTEG.

“Por meio do programa InovaGurupi nós temos muitas ações que desencadeiam na SICTEG, onde mostramos para comunidade o que é o programa. O Sebrae, além de parceiro, é fomentador da inovação, da tecnologia e apoia eventos deste tipo que estimulam a educação empreendedora, estimulam os estudantes a se projetarem no mercado, estimulam os empresários a desenvolver soluções inovadoras. O Sebrae é um grande apoiador e realizador da SICTEG”, enfatizou.

Presentes:

Entre os presentes estavam a Reitora da Universidade de Gurupi, Drª Sara Falcão, o presidente da UnirG, Thiago Miranda, o Reitor da Unitins, Dr. Augusto Rezende; Presidente do Conselho de Gestores das Instituições de Ensino Superior da Região Sul Do Tocantins; Milene Quêta, Eliana Castro, Diretora do Sebrae, Sandra Lucia Leal, Diretora de Operações da Brk Tocantins; Paulo Ricardo Amaral Jesus , Superintendente Do IBGE- Tocantins; Carlos Humberto Lima, Secretário Estadual de Indústria e Comércio Do Estado Do Tocantins; Márcio Silveira, Presidente da FAPT; Itelvino Pisoni, Presidente da Fecomércio; Rodrigo Maciel, Presidente da Câmara de Vereadores de Gurupi; além de professores, empresários, secretários municipais, vereadores, políticos da região.