Por Redação

O objetivo da solenidade foi reconhecer e homenagear as duas instituições por seus legados na transformação de vidas de milhares de pessoas por meio do ensino superior, e por suas contribuições nos contextos educacional, econômico e social no Estado do Tocantins. Profissionais que fazem parte da história das duas universidades também foram homenageados com diplomas de honra ao mérito.

Entre eles, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, filha do fundador da UnirG e ex-prefeito da cidade, Jacinto Nunes (In Memoriam), e da primeira presidente da Fundação Educacional de Gurupi, mantenedora da instituição, Dolores Nunes. A Prefeita é professora do curso de psicologia da UnirG desde 1986, sendo a 2ª docente inscrita na instituição, que na época ainda era Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi (Fafich), anos depois se tornou Centro Universitário e desde 2018 Universidade.

Emocionada com a homenagem, a prefeita Josi Nunes em seu discurso citou as trajetórias da UnirG e da sua família, que estão diretamente ligadas, e destacou a importância da instituição não só para a região Sul do Estado, mas para todo o Tocantins e para o Brasil.

“Fico muito emocionada com o legado que meu pai deixou no estado e no país, pois quantas pessoas passaram pela UnirG e hoje estão espalhadas pelo Brasil desempenhando suas funções com credibilidade. A UnirG hoje é reconhecida nacionalmente e isso é fruto de um político que sonhou e deu os primeiros passos, e de centenas de profissionais que estão dando continuidade a este trabalho. Parabéns a todos os envolvidos desde sua criação até agora”, disse a Prefeita.

O presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, enfatizou que a homenagem reforça o crescimento da instituição e sua expansão para outras regiões do Estado.

“Tudo isso é fruto do trabalho iniciado em 1985 e que até hoje vem crescendo e mostrando a que veio. A credibilidade que a UnirG conquistou nesses anos tem motivado deputados e prefeitos a postularem um novo campus na sua cidade ou região. E essa homenagem veio para contribuir com esse processo de expansão”, afirmou Miranda.

Para a reitora da UnirG, Sara Falcão, a homenagem na Aleto foi um momento histórico e de gratidão. “Estamos muito gratos pelo que a UnirG já fez e se tornou, em nome de toda a instituição, todos estão sendo agraciados com essa homenagem pelo trabalho desenvolvido ao longo de todos esses anos. Estamos buscando fazer a diferença com nosso trabalho educacional e social não só em Gurupi, mas em Paraíso e outras cidades que receberão a UnirG”, relatou.

Egresso da UnirG, o deputado Gutierres Torquato externou seu orgulho em propor as homenagens.

“Ambas as universidades cumprem um papel social muito importante e estão em franca expansão para levar educação superior aos quatro cantos do Tocantins. É gratificante ver hoje as duas instituições estruturadas, com a perspectiva de crescimento e nós na Assembleia Legislativa, entendemos que para desenvolver o Estado e fortalecê-lo economicamente, temos que ter universidades fortes, e é por isso que a gente propôs esse reconhecimento a importância que elas têm para o Tocantins”, disse.

UnirG

Criada em 1985 pelo ex-prefeito Jacinto Nunes, a antiga Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) foi a primeira do então Norte Goiano, a realização de um sonho da população da região, que na época buscava ensino superior apenas em Goiânia ou outros Estados. Com seu crescimento, se tornou Centro Universitário e depois Universidade, formando ao longo desse período mais de 30 mil profissionais que hoje atuam Brasil afora.

Atualmente, a UnirG oferece 15 cursos de graduação e forma mais de 800 alunos por ano. É responsável por aplicar as provas do Revalida no Tocantins e também oferece cursos de pós-graduação, mestrado, residência médica e residências multiprofissionais. Além de Gurupi, a UnirG também tem um Campus no município de Paraíso do Tocantins, onde oferece o curso de medicina.

Presenças

Também estiveram presentes na sessão o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres; os deputados estaduais Eduardo Fortes; Eduardo Mantoan; Marcus Marcelo e Júnior Geo; a procuradora de justiça, Vera Nilva; o Reitor da Unitins, Augusto Rezende; o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT), Márcio Silveira; o secretário de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Thiago Benfica; e os vereadores de Gurupi, Zezinho da Lafiche; Ivanilson Marinho; Jair do Povo e Marílis Fernandes.