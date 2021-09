Share on Twitter

por Wesley Silas

Daniela já morou e estudou nos EUA e quando retornou ao Brasil trabalhou na embaixada dos EUA. Como conhecedora da importância da diplomacia na atração de investimentos ela levou informações sobre as riquezas do Tocantins em visitas às embaixadas do Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito.

“Fiz uns kits com todos os produtos que nossas associações produzem. Levei mel, buriti, própolis, doce de caju, capim dourado. Todos comprados nas nossas associações. Nossas visitas foram ótimas”, disse Daniela Prudente.

“Estamos levando nossos produtos de Gurupi para o mundo. Agradeço muito a Associação Jandira, a Associação de Apicultores, a Key Nuts, Associação dos Artesões e outros pequenos produtores”, reinterou.

Para a prefeita Josi Nunes as visitas nas embaixadas foram produtivas com trocas de muitas informações e os gurupienses saíram com boas expectativas.