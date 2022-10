Por Redação

O 99Moto inicia operação em Palmas (TO) e amplia o portfólio de serviços de intermediação de viagens da 99 na região, promovendo mais acesso e economia aos passageiros. A nova opção de transporte por motocicleta oferece aos usuários uma alternativa de mobilidade para deslocamentos diários com valores ainda mais inclusivos para os passageiros. O serviço é 30% mais econômico que o 99Pop, opção de transporte por carro.

“A expansão do 99Moto faz parte do compromisso da 99 em oferecer um ecossistema de mobilidade com alternativas eficientes para cidades dos mais variados portes de todas as regiões do Brasil”, diz Igor Soares, Líder de Categorias na 99. “O serviço de intermediação de transporte via motocicleta é ainda mais democrático e econômico, além de permitir acesso a locais muitas vezes não atendidos por outros tipos de veículos, como ruas estreitas e íngremes, por exemplo.”

Presente em mais de 40 cidades brasileiras, o 99Moto entra em operação nas próximas semanas em mais 30 cidades e microrregiões de todo o Brasil: São José dos Campos, Natal, Uberlândia, Caxias do Sul, Pelotas, Chapecó, Criciúma, São José do Rio Preto, Londrina, Maringá, Porto Velho, Ilhéus, Itabuna, Juiz de Fora, Bauru, Boa Vista, Piracicaba, Araraquara, Limeira, Governador Valadares, Ipatinga, Arapiraca, Caruaru, Petrolina, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Montes Claros, Campos dos Goytacazes, Foz do Iguaçu, Palmas, Imperatriz e Itamaracá. O serviço possibilita um complemento de renda para os parceiros que utilizam a plataforma, além de contar com uma série de recursos de segurança para as corridas. No Tocantins, o serviço ainda vai estar disponível nas cidades de: Aparecida do Rio Negro, Bom Jesus do Tocantins, Ipueiras, Lajeado, Monte do Carmo, Pedro Afonso, Porto Nacional, Santa Maria do Tocantins, Silvanópolis e Tocantínia,

*Segurança*

A 99 possui diversas ferramentas que garantem mais segurança a quem utiliza a plataforma – sejam motociclistas parceiros ou passageiros. São sistemas como checagem e validação de cadastros, seguro contra acidentes e uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte. O 99Moto também conta com ferramentas já conhecidas na 99 – como a gravação de áudio, o compartilhamento de rotas e um botão de emergência para ligar para a polícia.

O uso de capacete durante a corrida é obrigatório para todos os usuários. Além disso, os motociclistas parceiros receberão periodicamente materiais informativos com conteúdo educacional, como explicações de regras de trânsito e direção defensiva.

Para utilizar o novo serviço, basta o usuário acessar o aplicativo da 99 e selecionar a categoria 99Moto ao solicitar a corrida.

Como ser um motociclista parceiro da 99

Para ser um motociclista parceiro do 99Moto, é preciso fazer o download do aplicativo 99 Motorista e realizar o cadastro. Entre os requisitos para o cadastro estão: ter 19 anos ou mais, e ter carteira de habilitação definitiva na categoria A ou AB. Também é necessário cumprir as condições indicadas no ícone “Quero ser motorista”, no aplicativo da 99. Mais informações sobre o serviço e o cadastro estão disponíveis no link.

Os entregadores parceiros que já utilizam o app 99Food podem baixar o app 99 Motorista e começar a oferecer viagens pelo 99Moto.

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.