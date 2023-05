Por Redação

Implantada em parceria com o 4° Batalhão da Polícia Militar de Gurupi, mais uma horta do projeto Horta Comunitária foi entregue na manhã desta quinta-feira, 11, na sede da instituição. Ao lado do comandante do batalhão, Tenente Coronel W. Costa, o deputado Eduardo Fortes fez a primeira colheita de hortaliças e verduras e iniciou as entregas.

“Os alimentos aqui produzidos serão distribuídos para a Apae, Centro do Idoso e policiais militares”, adiantou o deputado agradecendo a parceria da policia militar e do Comandante do 4º BPM, Tenente Coronel W. Costa. “Já nos reunimos com o comandante Geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel QOPM Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, e vamos ampliar a parceria implantando também hortas comunitárias em outros batalhões do Estado”, adiantou ele.

“Estamos muito gratos por esta parceria e juntos vamos continuar trabalhando para atender a comunidade”, destacou o comandante W. Costa.

O Projeto Horta Comunitária foi implantando há seis anos. Com a horta entregue hoje, sao 13 já implantadas, atendendo milhares de famílias de municípios da região Sul e Sudeste.

“Com as hortas comunitárias estamos trazendo à população maior consciência alimentar, valorização de atitudes sustentáveis e promoção da agricultura urbana”, finalizou Eduardo Fortes.