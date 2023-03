por Redação

Foi realizado no final da tarde desta quinta-feira, 09, no setor João Lisboa da Cruz a aula inaugural da turma de 2023 do projeto Horta Mirim. O projeto, que já formou duas outras turmas nos anos de 2021 e 2022, conta com o apoio do professor Givaldo Leal e é uma iniciativa do deputado estadual Eduardo Fortes para estimular a alimentação saudável e a distribuição de alimentos.

A turma de 2023 conta com 45 crianças.

“A implantação da horta aqui na comunidade visa estimular o consumo de frutas, verduras e legumes. É uma forma de incentivar as crianças e a comunidade para se que despertem para os benefícios de uma alimentação saudável e sem uso de agrotóxicos”, destacou Eduardo Fortes.

O projeto faz parte do Horta Comunitária, um projeto maior que é realizado a cerca de sete anos.