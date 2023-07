Por Redação

Pensando em promover a troca de experiências e debater questões fundamentais para o desenvolvimento da cidade de Aparecida do Rio Negro, acontece hoje (03/07), em Palmas, o 2° Encontro de Gestores Municipais, um evento que reúne autoridades estaduais, gestores municipais e especialistas.

Com foco em temas relevantes e atuais, o encontro tem como objetivo alinhar metas para o segundo semestre de 2023, considerando as demandas prioritárias e a execução financeira necessária.

Durante o encontro, serão apresentados os resultados alcançados em 2022 e no primeiro semestre de 2023, fornecendo uma visão abrangente do progresso realizado até o momento. Os gestores e especialistas compartilharão suas experiências e discutirão estratégias para impulsionar o desenvolvimento sustentável do município.

O prefeito de Aparecida do Rio Negro, Suzano Lino Marques, destacou a importância do encontro como um espaço para a troca de conhecimentos e experiências entre os gestores municipais.

“Estamos comprometidos em promover o desenvolvimento de Aparecida do Rio Negro de forma planejada e eficiente. O encontro de hoje é uma oportunidade valiosa para discutirmos as demandas prioritárias e traçarmos metas para o futuro, visando sempre o bem-estar da nossa comunidade”, disse.

O secretário da Fazenda do Estado do Tocantins, Júlio Edstron, também ressaltou a relevância do evento. “A capacitação contínua da gestão pública é essencial, e poder contribuir com essas atividades é de grande relevância. O Estado não trabalha separado dos municípios, então, essa parceria é fundamental para o desenvolvimento de cidades como Aparecida do Rio Negro”, pontuou.

O promotor de Justiça do Estado do Tocantins, Sidney Junior Fiori, participou do encontro como especialista convidado e destacou a importância da integração da rede de proteção para o atendimento integral de crianças e adolescentes.

“Se todas as instituições trabalharem como pontes, a criança e o adolescente receberão um atendimento muito mais abrangente e adequado. É essencial trazer a proteção integral que eles merecem”, enfatizou.

O 2° Encontro de Gestores Municipais de Aparecida do Rio Negro representa um marco importante para o município, no qual líderes e especialistas unem esforços para impulsionar o desenvolvimento e aprimorar a qualidade de vida da população. O evento reforça o compromisso de Aparecida do Rio Negro em buscar soluções efetivas e inovadoras para enfrentar os desafios municipais e construir um futuro próspero para todos.