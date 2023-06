Share on Twitter

Por Redação

Com o tema: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos!”, a Conferência será dividida em 05 eixos temáticos que contribuirão na definição de diretrizes de políticas públicas em defesa da assistência social e na garantia dos direitos dos cidadãos gurupienses. Os interessados em participar da programação podem se inscrever no site da Prefeitura de Gurupi (clique aqui), até o dia 14, próxima quarta-feira.

“A Conferência é um espaço de compartilhamento de conhecimentos e experiências. É um momento de participação ativa da comunidade; além de ser uma oportunidade de estudo, avaliação e de sugestões de propostas voltadas à assistência social da nossa cidade. Por isso, é muito importante que a população participe e colabore”, afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania de Gurupi, Luana Nunes.

A 10ª Conferência Municipal de Assistência Social de Gurupi também visa propor diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nos três níveis de gestão: municipal, estadual e federal. Os eixos temáticos discutidos durante o evento são: