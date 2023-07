Por Redação

Gurupi está com mais de 60 trechos em obras e com vias bloqueadas para ampliação da rede de esgoto. Esse trabalho é infraestrutura básica para a garantia de qualidade de vida, de desenvolvimento social e econômico da população da Capital da Amizade.

O presidente da AGRF, Sargento Jenilson, destaca que com as atualizações de investimentos e obras de 2023, Gurupi estará entre as 70 melhores cidades do País em índice de melhorias no saneamento e com uma pontuação de 70% do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). “Devemos estar também entre as 50 cidades com melhor qualidade de vida no país, incluindo as capitais”, ressaltou.

Sargento Jenilson explana que, em 2023, a Concessionária terá mais de 77 milhões investidos na rede de esgoto da cidade, e somando os quatro anos, de 2021 a 2024, um total de 170 milhões, além da geração de mais de 600 empregos diretos nas 10 empresas subcontratadas para execução de todas essas obras. “Somente na nova Estação de Tratamento de Esgoto, até final do ano, serão investidos 32 milhões e entregue à sociedade em novembro de 2023. Com essa entrega a capacidade de tratar o esgoto de Gurupi passa de uma população de 80 mil para 120 mil pessoas por dia. Na Gestão Josi Nunes vamos atingir 70% de cobertura de esgoto e 99% no abastecimento de água”, confirmou.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, comemora o andamento dessas obras na cidade, pois é um serviço que beneficia diretamente a vida das pessoas.

“O tratamento de esgoto promove saúde com redução de doenças, mas também impacta na melhora de diversos índices como os da educação, empregabilidade, expansão do turismo, atração de investidores, um novo conceito de moradias e muito mais”, pontuou.

A Prefeita comenta que esses investimentos trarão benefícios a curto, médio e longo prazos e que Gurupi passará a uma nova fase, como por exemplo, maior probabilidade de investidores. “Um empresário quando decide se instalar em um município ele pontua uma série de quesitos, como localização geográfica, desenvolvimento educacional e de saúde e também infraestrutura, e a rede de esgoto e tratamento de água são serviços básicos que somente agora estamos avançando”, disse.

Outra possibilidade apontada pela Prefeita são as construções verticais. “Por que não pensarmos, por exemplo, nos projetos habitacionais verticais? É uma possibilidade viável para o município com avanço na rede de tratamento de esgoto. É algo a se pensar pelo poder público e privado”, ressaltou.