Arena do Conhecimento começa semana que vem com a presença de 20 palestrantes nacionais

Via Ascom

Transformação para novos tempos. É com este tema que a Arena do Conhecimento 2020 promete impactar positivamente os pequenos negócios tocantinenses e aqueles que pretendem empreender. A segunda edição do Arena será totalmente online e gratuita acontece de 19 a 23 de outubro das 14h às 21h. Serão 5 dias de evento, 40h de conteúdo de altíssimo nível e mais de 20 palestrantes nacionais.

A programação abordará temas como Marketing Digital, Finanças, Vendas, Agronegócio, Transformação Digital e Liderança. O público também poderá conferir o quadro Do Limão à Limonada que trará casos de sucesso de empresários tocantinenses que se reinventaram durante a pandemia, o quadro Dica do Especialista com várias soluções e ações do Sebrae para apoiar os donos de pequenos negócios, o quadro Sebrae pelo Tocantins, que mostrará as iniciativas do Sebrae no Turismo, Finanças, Políticas Públicas e Agronegócio.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, destacou que são vários os desafios que os pequenos negócios enfrentam para inovar, acessar conhecimento e incorporar novas tecnologias. “A chave para a inovação é levar conhecimento para o negócio. A edição 2020 da Arena do Conhecimento proporcionará aos empresários fazer boas escolhas para seus negócios, além de incentivar os investimos em inovação considerando o cenário atual”, afirmou Gomes.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, buscar conhecimento é condição preponderante para uma empresa inovar e incorporar novas tecnologias. “Existe uma série de possibilidades que a empresa pode acessar o conhecimento e o Arena do Conhecimento, agora em formato digital e gratuito é mais uma dessas possibilidades que quem fazer a diferença no mundo dos negócios não pode perder”, justificou.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Rogério Ramos, explica que realizar o Arena do Conhecimento em outubro é muito simbólico para a instituição. “No dia 05 de outubro temos o orgulho de comemorar duas datas emblemáticas: a criação do Tocantins e o Dia da Micro e Pequena Empresa. A força dos pequenos negócios é tão gigante que no país inteiro, o Sebrae decidiu comemorar o Mês da Micro e Pequena Empresa. E no Tocantins, além de comemorar, decidimos presentear os nossos empresários e empreendedores com o Arena do Conhecimento, um evento inovador, digital, gratuito e com conteúdo de qualidade para torná-los cada vez mais competitivos, com ou sem pandemia”, reforçou o presidente.

As inscrições e a programação completa podem ser conferidas pelo endereço arenasebrae.com.br. A Central de Relacionamento do Sebrae também está à disposição para mais esclarecimentos pelos seguintes contatos 0800 570 0800 e (63) 9-9971.2198.