ACIG lança rifa beneficente para arrecadação de fundos em prol da Liga Feminina de Gurupi

Comprando a rifa você estará doando esperança, ajude-nos nessa causa.

Por Redação

A Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Gurupi, atualmente atende a 75 pacientes (sendo eles 03 crianças e 72 adultos). A Liga auxilia na compra de passagens, medicamentos, agendamento de consultas, realização de exames e doações de cestas básicas, além de doar amor, carinho e atenção aos que buscam ajuda da entidade.

Desde o início da pandemia da COVID-19, a Liga Feminina acabou perdendo patrocinadores, como também voluntários. A ACIG então entrou em cena e fez uma parceria com a Liga, a fim de ajudar na arrecadação de fundos para essa instituição.

No fim da tarde de terça-feira (13/10), a Associação deu o “start” inicial nas arrecadações da rifa. Quem comprar estará concorrendo a duas peças em ouro: Um escapulário e uma corrente. O sorteio acontecerá na sede da ACIG no dia 20 de novembro às 20 horas, no Instagram @aciggurupi.

As vendas estão disponíveis na Associação Comercial localizada na Rua 03 esquina com a Av. Mato Grosso e na Liga Feminina, situada na Rua 04 entre Paraíba e Alagoas n° 1934. Para mais informações entrar em contato pelo telefone (63) 3312-4303 ou no Whatsapp (63) 9 8468-4422.

“Eles precisam de apoio e contamos com a sua ajuda para fomentar essa ação. Convide seus amigos e familiares e não deixe de participar. Ao comprar a rifa, você não estará ajudando apenas financeiramente, estará doando amor”, reiterou Elisangela Palma, Diretora Comercial da ACIG.

_Assessoria de imprensa ACIG: (63) 3312-4303_