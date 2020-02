Zona Rural: Mãe cobra ônibus escolar para os filhos irem estudar em Dueré Avalie esse post Avalie esse post

A denúncia foi feita por uma moradora da zona rural de Dueré, no sul do estado. Segundo ela, os três filhos estão há três semanas sem irem para a escola devido a falta do transporte público escolar.

Por Régis Caio

“Tenho três filhos que estudam em Dueré e há três semanas eles não estão indo para escola devido a falta do ônibus que não está vindo buscar eles aqui na fazenda”, disse a dona Dayane Barros, que mora na fazenda Poço do Meio.

A mãe fez uma representação no Ministério Público sobre o caso, pois ela alega que seus filhos estão sendo prejudicados com a falta de ensino e perdendo aulas. “Fui no Ministério Público e quero que a prefeitura resolva esta situação para que os meus filhos não sejam prejudicados”.

Segundo consta na denúncia protocolada no MP, a Secretaria Municipal de Educação de Dueré alegou que os três estudantes deveriam ser matriculados em uma escola do município de Gurupi, sob alegação de que a cidade gurupiense seria mais próximo da fazenda.