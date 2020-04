Zé Roberto Lula se posiciona contrário a reabertura do comércio não essencial no Tocantins

“A Economia se recupera, uma vida perdida não”, disse o deputado estadual Zé Roberto Lula (PT) na manhã desta terça-feira, 14, na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). Diante da decisão do Governo do Estado em flexibilizar a abertura do comércio em meio a pandemia do novo coronavírus o deputado demostrou sua preocupação com a medida, que na sua avaliação põe em risco a vida e o bem estar da população. Para o parlamentar é preciso manter o isolamento social e fazer teste massivo para detectar o vírus.

por Redação

O Tocantins segue como único estado sem mortes por Covid-19, no entanto, ao reabrir o comércio essa situação pode mudar. “Eu quero discordar absolutamente da medida tomada pelo governo do estado, se no caso do Tocantins, o número de pessoas infectadas é baixo e nós não tivemos nenhum caso de morte aqui, é porque as medidas preventivas foram tomadas antecipadamente, aí o governo ao invés de dar continuidade àquilo que estava fazendo, retrocede e coloca todo mundo em risco”, destacou Zé Roberto.

O deputado reforça que a medida tomada pelo governo de retomar a abertura dos comércios de serviços não fundamentais, vai fazer com que vários dos esforços de combate ao vírus. realizados no estado, sejam desperdiçados.

No Brasil

De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) hoje (14), no Brasil já foram registrados 25.262 casos que resultaram em 1.532 mortes. São Paulo e Rio de Janeiro seguem como os estados com maior número de infectados que somados ultrapassam 12 mil casos.