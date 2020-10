Zé Augusto garante que vai respeitar Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores municipais de Peixe

Zé Augusto (DEM), atual prefeito de Peixe e candidato à reeleição pela Coligação “O Progresso Não Pode Parar”, apresentou nesta sexta-feira, 9, suas propostas para o funcionalismo público de Peixe, dentre elas, a garantia de que vai continuar respeitando o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) e mantendo o pagamento regular e sem atrasos aos servidores, além do pagamento da compensação de perdas.

via ascom

“É obrigação do Poder Público oferecer um serviço de qualidade para o cidadão, e para isso é preciso que a Prefeitura mantenha as condições dignas de trabalho e o respeito por seus direitos e benefícios. Asseguro a todos os servidores de Peixe que vamos continuar valorizando a classe e investindo na melhoria de estrutura dos órgãos municipais”, afirma Zé Augusto.

Dentre as propostas de Zé Augusto para os servidores municipais, também está a manutenção da garantia do pagamento regular e sem atrasos, assim como seus direitos em relação a gratificações e verbas indenizatórias; a capacitação; a continuação do processo de informatização e disponibilização de internet a todos os órgãos municipais, além da reestruturação e readequação do mobiliário.

Zé Augusto apresentou ainda propostas para os servidores da Vigilância Sanitária e do Conselho Tutelar. “Vamos intensificar a atuação desses órgãos, reestruturando, apoiando e cobrando resultados”, assegura.

O atual prefeito e candidato à reeleição por Peixe também garantiu que em seu segundo mandato vai realizar concurso público e seguir com a desburocratização do atendimento prestado nos órgãos municipais.