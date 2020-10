Zé Augusto destaca Gestão transformadora em Peixe e garante que vai ampliar benefícios nos próximos 4 anos

O atual prefeito de Peixe e candidato à reeleição pela Coligação O Progresso Não Pode Parar, Zé Augusto (DEM), fez nesta sexta-feira, 2, um balanço das ações realizadas por sua Gestão à frente da Prefeitura e garantiu aos peixenses que vai ampliar benefícios para a população nos próximos 4 anos de mandato.

por Redação

“Quando assumimos a Prefeitura de Peixe enfrentamos uma queda gigantesca de arrecadação. Comprovamos que temos capacidade para ir a Brasília e a Palmas buscar recursos. Conseguimos neste período, levantar cerca de R$ 18 milhões, valor que foi necessário e suficiente para a gente desenvolver uma verdadeira revolução na saúde pública de Peixe. Hoje, nós temos sem falsa modéstia, a melhor saúde pública do interior do Tocantins. Conseguimos ainda transformar Peixe num verdadeiro canteiro de obras, asfalto em todas as regiões”, afirmou.

Zé Augusto destacou que enquanto muitos municípios vivem uma realidade difícil, com obras inacabadas e falta de recursos, Peixe tem sido exemplo de Gestão e, por isso, não deve retroceder.

“Quem vive em Peixe sabe que a cidade mudou, que melhorou, que trouxemos o desenvolvimento por meio de uma Gestão justa e capacitada, que olha para o cidadão e busca proporcionar a ele mais qualidade de vida”, destacou.

O atual prefeito e candidato à reeleição destacou também que sua reeleição garantirá muito mais benefícios para Peixe. “Nós já temos os recursos necessários para concluir toda essa transformação na nossa cidade. Vamos fazer de Peixe um lugar que tenha educação e saúde de qualidade, além de proporcionar condições de gerar emprego e renda para as pessoas que vivem aqui. Nós já demonstramos ter a capacidade de transformar recursos em obras, em benefícios, e em garantia de saúde e educação para os nossos filhos”, assegurou.

O Plano de Governo de Zé Augusto e do seu vice, Raffael Aires (DEM), traz propostas que contemplam eixos prioritários como Saúde, Educação; Segurança Pública, Infraestrutura e compromissos com os servidores públicos municipais. Ele trata também de temas urgentes para os cidadãos como políticas para a Juventude, Trabalho, Emprego e Renda, além de promoção social, meio ambiente e turismo.