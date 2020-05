Xambioá-TO| Caminhoneiro da Bahia passa mal e é diagnosticado com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde está acompanhando o paciente, que já recebeu alta do hospital, mapeando também seus contatos para monitoramento do possível contágio.

Da Redação

Na noite deste sábado,16, recebemos a comunicação que um paciente baiano, do Município de Barreiras, de 50 anos de idade que passou mal em Xambioá na quinta-feira, 14, com os sintomas do novo coronavírus, procurou auxílio médico, onde foi atendido no Hospital de Referência de Xambioá e testou positivo para o COVID-19. A Prefeitura Municipal de Xambioá está tomando as providências para que o motorista cumpra corretamente o período de quarentena no isolamento social.

A Secretaria Municipal de Saúde está acompanhando o paciente, que já recebeu alta do hospital, mapeando também seus contatos para monitoramento do possível contágio.

O caso trata-se de um caminhoneiro que será contabilizado para seu município de origem.