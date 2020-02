Witzel aposta em Damaso como candidato ao governo em 2022 Avalie esse post Avalie esse post

Durante visita ao Tocantins, o governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) elogiou o seu colega de partido, deputado federal Osires Damaso pela condução da sigla no Estado e falaram sobre eleições 2020 e 2022.

Por Régis Caio

O discurso do governador do Rio de Janeiro foi o mais aguardado no I Encontro Regional do PSC do Tocantins. Na oportunidade Wilson Witzel falou da sua trajetória.

“Eu tinha 1% nas pesquisas e 100% de fé. Acabei me elegendo governador do Rio de Janeiro na primeira eleição que disputei. Portanto, se você acredita que pode fazer um bom trabalho pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, não desista, siga em frente”, disse.

Ainda durante seu discurso o governador do Rio de Janeiro lançou e aposta no nome do deputado federal Osires Damaso como candidato ao governo do Tocantins nas eleições de 2022. “Damaso faz um excelente serviço público a comunidade tocantinense e é um nome que tem preparo para ser governador do estado e concorrer ao pleito em 2022”, destacou.