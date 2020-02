Wanderlei Barbosa nega desistência de candidatura a prefeitura de Palmas Avalie esse post Avalie esse post

O vice-governador do Tocantins e pré-candidato a prefeito de Palmas garantiu ao Portal Atitude que jamais sinalizou desistência de pleitear a prefeitura da Palmas, conforme foi noticiado em um site de Araguaína.

Por Wesley Silas

De acordo com Wanderlei Barbosa as notícias sobre sua desistência como pré-candidato a prefeitura de Palmas não partiu dele, do seu grupo e tão menos pelo Palácio Araguaia.

“Não se de onde tiraram isso e todos sabem que as decisões são tomadas por uma colegiados e isso não aconteceu”. Disse.

Ele garantiu ainda que as informações devem ter partido de fontes ligadas a oposição com o intuito de prejudicar e gerar confusão no processo pré-eleitoral, e não podem ser levadas a sério, pois não há qualquer fundamento.