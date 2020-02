Voo em que está prefeito Laurez muda de rota após incidente com aeronave no aeroporto de Palmas Avalie esse post Avalie esse post

Voo com empresários de Gurupi e com o prefeito Laurez Moreira, de Guarulhos a Palmas, é obrigado a arremeter pouso ao se deparar na pista com aeronave de pequeno porte com pneus estourados. A aeronave foi obrigada a seguir voo para Imperatriz (MA).

Por Régis Caio

“Estou no mesmo voo com o prefeito Laurez e desceríamos às 11h em Palmas, mas houve um acidente com uma aeronave de pequeno porte que estourou o pneu na aterrissagem. Nosso avião estava descendo quando fomos informados que a aeronave de pequeno porte ainda estava na pista e que demoraria uns 50 minutos para conserto. Agora estamos em Imperatriz (MA) para abastecermos e voltarmos para Palmas”, disse uma fonte ao Portal Atitude.

Ainda segundo esta fonte, no mesmo voo encontra-se a desembargadora Angela Prudente.