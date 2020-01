Volta às aulas | Escolas da Rede de Ensino Municipal de Gurupi recebem cerca de 7,9 mil alunos Avalie esse post Avalie esse post

2020 iniciou e é hora de voltar às aulas. As Escolas Municipais de Gurupi retornou os trabalhos nesta segunda-feira, 20. Nas últimas semanas, a equipe da Secretaria da Educação da Prefeitura trabalhou para deixar tudo organizado para receber os estudantes. Ao todo são 25 Unidades de Ensino da Zona Urbana e Rural que receberão cerca de 7,9 mil estudantes para mais um semestre letivo, segundo informações do secretário da Educação, Eurípedes Fernandes Cunha.

A construção dos Centros de Ensino Municipal de Educação Infantil (Cemei) dos Setores Aeroporto III, Cemei Raimunda Regino de Lima, e Nova Fronteira, Cemei Senador João Ribeiro, tornou possível a ampliação do número de alunos atendidos. Hoje as unidades de ensino municipal tem capacidade para atender mais de 9 mil crianças.

O Cemei Senador João Ribeiro, que será inaugurado oficialmente no próximo dia 23, terá aula normalmente a partir do dia 20 juntamente com as demais unidades de ensino municipal.

O secretário de Educação afirmou que em Gurupi a Educação é prioridade. “O Executivo tem investido na construção de novas unidades de ensino, na modernização das já existentes, proporcionando uma educação de qualidade. Hoje todas as salas de aulas das Escolas Municipais tem ar condicionado, contam com professores excelentes, materiais e equipamentos novos e de primeira qualidade, tudo para deixar o estudante ainda mais animado”, declarou.