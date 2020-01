Vítima fica presa às ferragens após acidente de trânsito em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Duas mulheres ficaram feridas após um grave acidente de trânsito na Avenida Rio de Janeiro com a rua 20, no bairro Eldorado. A colisão foi na tarde desta segunda-feira (13).

Por Régis Caio

A batida foi envolvendo um carro corsa e uma camionete com carroceria de madeira. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas identificadas como Maria Rosangela Diogo da Luz e Luzirene Diogo da Luz, estavam no carro que colidiu na traseira da camionete.

Ainda segundo os militares, a condutora do carro apresentava ferimento na parte superior da cabeça. Estava verbalizando, mas apresentava confusão mental.

Já a passageira do veículo, que estava do lado que colidiu com a carroceria da camionete, ficou presa devido à deformidade da área em que se encontrava. A mesma apresentava ferimentos na lateral direita do rosto e estava consciente, mas também apresentava confusão mental.

O corpo de Bombeiros informou ainda que ambas foram estabilizadas e retiradas dos veículos, sendo transportadas ao hospital regional de Gurupi.