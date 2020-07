Vítima da COVID-19 | Irmão do músico e jornalista Chico Chokolate falece em Palmas

Expedito Pereira Sobrinho, 75 anos, morava em Fortaleza do Tabocão e na sexta-feira, 24, deu entrada na UPA de Palmas e foi a óbito por volta da 00h:30min.da madrugada deste domingo.

Por Wesley Silas

Segundo o músico, Chico Chocolate o seu irmão Expedito Pereira sobrinho, 75 anos, era o mais velhos entre seus 06 irmãos, era solteiro e não deixou filhos. O corpo de Expedito foi sepultado na manhã deste domingo, 26, em Palmas.

“Venho aqui consternado e com meu coração partido comunicar que acabo de perder meu irmão primogênito para o Covid-19. Gente, esse vírus não é brincadeira. Ele ceifou a vida do meu irmão (que entrou na UPA andando,falando e com apenas dor de cabeça), em menos de 24 horas. Portanto eu quero aqui reforçar à todos, se cuidem!! O pior de tudo que a gente não pode velar, se despedir… É muito doído pra quem fica. Que Deus tenha compaixão de todos nós”, lamentou Chico Chocolate em um grupo de Whatsapp do Portal Atitude.