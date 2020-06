Vítima da Covid-19, falece em Gurupi Iracy França, esposo da Vó Lalá

A Covid-19 deixa em Gurupi marcas dolorosas de sofrimentos para a família do casal, Dona Ilarine da Costa França, a Dona Lalá, falecida no dia 05, o do seu esposo, Senhor Iracy de Sousa França que foi a óbito na madrugada desta segunda-feira, 08, no Hospital Regional de Gurupi.

por Wesley Silas

O casal faz parte de uma família tradicional de Gurupi e deixa os filhos Iran França, Iraciene, Iracilma, Iracielma, 11 netos e 04 bisnetos.

A morte de Iracy França foi noticiado pela sua filha Iraciene França. “Nessa madrugada o Senhor recolheu o meu paizinho para sua glória. Não tenho palavras, apenas dor”.

Senhor Iracy França foi atendido no dia 18 de maio na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com mal estar, tosse, baixa oxigenação e febre há 11 dias, e no dia 18 já apresentava pneumonia. Após a estabilização foi encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi (HRG), onde ficou internado desde então na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI- COVID).

Em Gurupi a Covid-19 já provocou a morte de 05 pessoas e, conforme o Boletim Epidemiológico divulgado no domingo, 07, Gurupi contabiliza 126 confirmados, destes 77 estão recuperados, 45 em tratamento. Gurupi já contabilizava outras quatro mortes por Covid-19, sendo um homem de 56 anos que faleceu no dia 09 de maio, uma mulher de 65 anos que faleceu no dia 24 de maio, um homem de 58 anos no dia 05 de junho e uma mulher de 74 anos também no último dia 05.

Informou ainda que permanece internados no leito UTI-COVID do Hospital Regional de Gurupi (HRG) uma mulher de 63 anos.

Dúvidas

Quaisquer dúvidas sobre a Covid-19 podem ser esclarecidas com a Vigilância Epidemiológica por meio dos números: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.