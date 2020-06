Vinícius Martins será o anfitrião do Arraiá da Cidinha On-Line

A Paróquia Nª Senhora da Aparecida estará realizando neste sábado, 20, a partir das 20hs, o tradicional Arraiá da Cidinha, só que esse ano será transmitido pelo canal do youtube Paróquia Aparecida GPI.

Por Redação

A live junina promete ser bem animada com muita música, forro cantados pelo pároco Pe. Lucas Fernando, além de drive thru com comidas típicas (no galpão da Capela Nª Sra. Das Garças em frente ao IML), e também delivery.

A live contará com apresentação do ator e humorista Vinícius Martins, que em seu repertorio garante uma live bem descontraída, interação com o público bem como piadas e stand-up cristão e muita história boa para contar.

Segundo Pe. Lucas Fernando o evento será uma oportunidade de levar a graça de Deus as pessoas em casa e um momento de diversão e alegria para toda família gurupiense