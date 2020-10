Vinícius Martins apresenta suas propostas de trabalho durante encontro com atletas do Setor Industrial de Gurupi

Jovem e empreendedor, que vem se destacando por sua capacidade técnica multiprofissional, o candidato a vereador Vinícius Martins (PTB), apresentou suas propostas para o incentivo ao esporte no Setor Industrial de Gurupi, no sábado (10).

Por Redação

Na oportunidade o candidato destacou sua firme determinação em lutar pela criação de mais espaços para a prática de atividades esportivas e de lazer nos bairros.

Para Janilton, morador antigo do Setor Industrial e que desenvolve um trabalho com crianças naquela localidade, é muito importante que o legislativo gurupiense conte com

um vereador que tenha esse olhar mais atento ao esporte, dando o devido suporte para que os projetos cresçam na comunidade.

“Vinícius Martins sempre apoiou o esporte em nossa cidade. É um jovem de coração grande e preparado para nos representar na Câmara de Vereadores”, concluiu Janilton.