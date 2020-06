Vigilância Epidemiológica de Araguaína orienta sobre descarte correto do lixo para prevenir a covid-19

Pessoas com suspeita ou já diagnosticadas com a doença precisam descartar o lixo de forma segura, para reduzir os riscos de contágio

A maneira de descartar o lixo doméstico em tempo de pandemia do novo coronavírus exige atenção redobrada. Por isso, a Vigilância Epidemiológica Municipal de Araguaína orienta a população sobre a forma correta de descarte do lixo residencial de pessoas diagnosticadas com covid-19 e as que, mesmo ainda sem o diagnóstico, estão com sintomas suspeitos da doença.

O ideal é que a pessoa em isolamento domiciliar tenha uma lixeira exclusiva para seus resíduos, que deve ficar em um cômodo reservado somente para ela. Todos os resíduos como máscaras descartáveis, lenços de papel e outros materiais usados na higiene pessoal devem ser acondicionados em sacos plásticos resistentes, que só devem ser preenchidos até dois terços de sua capacidade total, isso facilitará a amarração com nó duplo, evitando uma abertura acidental.

“Depois de amarrado, o ideal é que esse saco seja esterilizado com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio e então seja colocado dentro de outro saco, para evitar que a embalagem se rompa no momento da coleta”, alertou o superintendente de Vigilância em Saúde do município, Eduardo Freitas.

Os profissionais alertam ainda para a importância de só colocar o lixo para fora nos dias e horário de coleta, isso evitará que os sacos sejam rasgados por animais.

Serviços de Saúde

Os resíduos produzidos pelos serviços de saúde, como clínicas médicas e odontológicas, bem como dos hospitais públicos e privados já possuem regras próprias para o descarte e são coletados e transportados por serviços especializados, sendo tratados antes do descarte final.