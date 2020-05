O crime aconteceu na madrugada do último dia 04 em um supermercado localizado em um bairro da cidade.

Por Régis Caio

Ladrões furtaram um supermercado em Gurupi no decorrer da madruga do dia 04 de maio. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança.

Dois homens encapuzados e com luvas entram no estabelecimento e reviram gavetas do local. Uma fonte informou ao Portal Atitude que foram subtraídos algumas bebidas e dinheiro em moedas.