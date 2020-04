Vicentinho Júnior se defende de acusações com ataques ao deputado Gaguim e diz que governo tenta desmoralizá-lo

Após ser citado em uma matéria do portal UOL, sobre a existência de uma investigação da Polícia Federal (PF) oriunda de denúncia anônima, o deputado federal Vicentinho Júnior (PL) divulgou vídeo nas redes sociais para comentar sobre o assunto.

Da Redação

A matéria relata a existência de uma denúncia anônima contra o deputado e o pai, o ex-senador Vicentinho Alves (PL). O documento narraria uma série de irregularidades praticadas de desvios de dinheiro público. Vicentinho se defendeu das acusações.

Veja o vídeo

A SSP-TO divulgou uma nota sobre o caso, veja.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO) informa que recebeu denúncia anônima que noticiava a ocorrência de diversos crimes supostamente praticados por pessoas que possuem ou possuíam vínculos com o ex-senador da República, Vicentinho Alves, e com o atual deputado federal Vicentinho Júnior, e, seguindo o procedimento protocolar, determinou seu encaminhamento para a unidade responsável pela apuração.

A SSP-TO ressalta que, após realização de verificação preliminar, a autoridade policial responsável concluiu que diversos fatos narrados na denúncia anônima foram confirmados, e que caracterizavam, em tese, a atribuição da Polícia Federal ou mesmo da Controladoria Geral da União para apuração.

Por tal razão a Polícia Civil não instaurou inquérito para investigação dos fatos noticiados e procedeu ao encaminhamento para apuração pelas autoridades competentes.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública refuta a fala do excelentíssimo deputado federal Vicentinho Júnior de que o pedido enviado por ele à Pasta não tenha sido respondido. A afirmação do parlamentar é inverídica é pode ser comprovada, conforme documentação de emails anexa a esta nota, onde fica evidente o recebimento do ofício por parte do gabinete do referido parlamentar.

A SSP –TO ressalta que respondeu dentro do prazo legal o pedido de informação por ofício enviado ao endereço eletrônico fornecido pelo gabinete do deputado federal, tendo anexado ao documento cópia da denúncia anônima e indicado o número do procedimento instaurado para realizar a verificação preliminar das informações recebidas.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública repudia as ofensas feitas pelas redes sociais pelo deputado federal Vicentinho ao titular da Segurança Pública, secretário Cristiano Barbosa Sampaio. Usando da prerrogativa da imunidade parlamentar, o deputado Vicentinho Júnior, ofende a honra e imagem das pessoas sem que possa ser processado para responder por suas palavras.

A SSP-TO acrescenta, por fim, que todos os atos praticados pela Polícia Civil do Tocantins obedecem aos procedimentos previstos em lei e estão sujeitos ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público Estadual, que inclusive foi formalmente comunicado sobre tal procedimento.”