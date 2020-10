Vicentinho Júnior (PL) manifesta apoio a Gutierres Torquato

O candidato a prefeito de Gurupi Gutierres e o candidato a vice Eduardo Fortes reuniram representantes da juventude da cidade e promoveram um debate sobre a implantação de políticas públicas inclusivas. Na ocasião o deputado federal Vicentinho Júnior (PL) manifestou apoio a Torquato.

por Redação

O deputado federal Vicentinho Júnior (PL) esteve em Gurupi e manifestou apoio a Gutierres e ao vice Eduardo Fortes.

“Gutierres foi um dos secretários dos quais eu sempre pude contar com ele. Homem honesto, trabalhador e determinado. Fiz questão de vir a cidade porque acredito que é neste caminho que Gurupi deve continuar. Gurupi está linda, bem cuidada. Gutierres vai seguir os passos de Laurez e fará sem dúvidas uma gestão ainda melhor. Podendo contar sempre comigo lá em Brasília como foi até agora”, reforçou Vicentinho Júnior.

The following two tabs change content below.