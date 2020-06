Vice-prefeita de Formoso publica “desabafo” sobre seu posicionamento político

Na Região sul do Estado, em Formoso do Araguaia, uma postagem feita pela Atual Vice Prefeita Rosania Gama ( PDT), chamou a atenção dos internautas de Formoso do Araguaia nesta quinta-feira, 25.

por Redação

A carta aberta à população traz um Desabafo pessoal sobre o seu posicionamento político frente a atual gestão municipal e apresenta indícios que a mesma pode ser Pré-candidata a Prefeita em Formoso do Araguaia –TO.

Lê-se na postagem que “É indiscutível que a tão necessária reforma política só será possível pelas ações de pessoas sérias. Isso deixa claro o quanto a política, necessariamente, é para quem presta”.

A redação do jornal tentou contato com a Vice-Prefeita Rosania Gama, mais foi informada que a mesma estaria na Zona Rural do Município sem contato telefônico

Segue a Carta na Integra:

“Afinal a de contas , a POLÍTICA É ou não PARA QUEM presta ?

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus…” imaginei não ter mais ousadia para defender a política.

Mas não cheguei a desanimar da virtude, por isso aqui estou, elaborando um convite ao diálogo.

Entendo que alguns, senão a maioria das pessoas, exercem o direito ao voto de forma mecânica, sem avaliar o ato, sem pensar nas consequências. É como se o simples fato de votar criasse a magia para tudo transformar. Inevitavelmente se decepcionam e, então, bradam que a política é para quem não presta.

A desordem que nos castiga também nos convoca à reflexão, e em gritos questiona a nossa consciência. É oportuno lembrar que a Administração Pública é uma cadeira vazia, periodicamente ocupada por alguém que cumpre um mandato temporário. O governante é transitório, e SÓ O POVO É CONSTANTE NO PODER.

O caos que se instalou em nosso Município talvez seja um imperativo à mudança de conceitos! É indiscutível que a tão necessária reforma política só será possível pelas ações de pessoas sérias. Isso deixa claro o quanto a política, necessariamente, é para quem presta.

As políticas públicas, tanto quanto as leis, são feitas para garantirem a dignidade da pessoa humana, mas é o espírito colaborativo que planta a semente da justiça para todos. É a partir da consciência popular que a política cumpre seu propósito como atividade pública em favor dos interesses e dos bens das cidades e dos cidadãos.

Tendemos ao erro com muita facilidade quando subestimamos as consequências de assinar uma procuração para alguém agir em nome do povo – votar é isso. Dessa forma, municiamos representantes para o bem ou para o mal. Observando a lógica de que, SÓ HÁ CORRUPTOS ONDE HÁ CORRUPTORES, nos tornamos cúmplices pela segunda vez quando nos omitimos, por que a ética é uma conduta grupal.

A valiosa experiência que vivi me ensinou a averiguar os mais sutis dos detalhes. Confesso que foi uma tarefa difícil – não sei o que mais me entristeceu, se os meios, se os fins ou se as justificativas que testemunhei.

Mas valeu a pena! Não tenho mais a pureza de quem recebe ideias prontas e as adota sem examinar as entrelinhas. Bendita seja a política porque nos revela caráter!

No processo não cabe decidir pela emoção – não se trata da torcida de futebol. Estamos falando da escolas, de hospitais, de infraestrutura… Em raros momentos precisamos tanto de agir pela razão, de analisar a história, perfis, propostas, condutas, em vez de atirar pedras na política como se esta fosse um corpo afastado – isso é ferir a própria organização social da qual somos todos partícipes.

A sociedade tem grande carência de representantes que trabalhem para o bem comum, mas a política nunca foi para quem não presta!

Errei muito quando ouvi apenas as propostas, ignorei a conduta. MAS BENDITA SEJA A POLÍTICA PORQUE NOS REVELA CARÁTER!

Assinado Rosania Gama “