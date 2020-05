Vice de Avelino destaca lealdade e diz que não irá aliar com oposição

O vice-Prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, publicou uma Carta Aberta para rebater o que ele considera como “picuinha e interesses política” no momento do combate a pandemia do Covid-19.

“Continuo como vice-prefeito, caminhando lado a lado com prefeito Moisés Avelino, e não o abandonei para me aliar a oposição, em prol de interesses particulares. Reforçamos que continuamos atuantes no município nas atividades como gestor, cumprindo todos os compromissos e responsabilidades que nos foram confiadas através do voto popular”, redigiu Celso Moraes.

Na carte ele nega que esteja se escondendo neste momento em que casos positivos da Covid-19 aumenta em Paraíso do Tocantins. “A cada dia estamos mais e mais presente, preocupado e buscando resoluções, para melhorar a nossa cidade, principalmente nesse momento de epidemia. Diferente de muitos, que nesse momento de “crise de saúde mundial” tem se acovardado, mesmo se intitulando representantes de Deputados e de Governo, além destes estarem tentando mascarar o que não está sendo feito por aquelas pessoas que eles representam”.

NOTA DE ESCLARECIMENTO | CELSO MORAIS (VICE-PREFEITO)

Considerando o contexto social que estamos vivenciando, desta Pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), venho a público informar a população paraisense que:

Continuo como vice-prefeito, caminhando lado a lado com prefeito Moisés Avelino, e não o abandonei para me aliar a oposição, em prol de interesses particulares. Reforçamos que continuamos atuantes no município nas atividades como gestor, cumprindo todos os compromissos e responsabilidades que nos foram confiadas através do voto popular. Ressaltamos que continuamos a participar também das atividades e ações oficiais da Prefeitura de Paraíso do Tocantins; O que observamos nessa carta aberta divulgada, são cobranças de visibilidade oportunista, o que não faz parte de nossa índole como pessoa e gestor. Não temos interesse de transformar atos humanizados, para com o nosso povo, em moeda de troca de cunho eleitoreiro; Para aqueles que me acusam de estar me escondendo, talvez os falte conhecimento, caráter e compromisso com Paraíso, pois a cada dia estamos mais e mais presente, preocupado e buscando resoluções, para melhorar a nossa cidade, principalmente nesse momento de epidemia. Diferente de muitos, que nesse momento de “crise de saúde mundial” tem se acovardado, mesmo se intitulando representantes de Deputados e de Governo, além destes estarem tentando mascarar o que não está sendo feito por aquelas pessoas que eles representam;

Para conhecimento de todos, a empresa que pertece a nossa família e ainda, outros empresários, preocupados com o avanço dessa epidemia tem unido forças e conseguiram para Paraíso:

I- Contribuir com arrecadações para confecção de capotes, que auxíliarão os profissionais da saúde no Hospital Regional;

II- Compraram água sanitária, para ajudar na desenfecção das ruas Avenidas de Paraíso do Tocantins;

III- Doação de mais de mil máscaras N95, que hoje no mercado custa R$ 20 , que foram doadas para Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Saúde do Município e Saúde do Estado;

IV- Registramos que o intuito é mostrar como pequenos atos e ações contribuem, para melhor o acesso de quem precisa.

Amizades importantes que ajudam Paraíso:

I- Todos tem conhecimento da nossa atuação como empresário e empreendedor do meio de entretenimento, devido a estes, temos bons contatos, relacionamento, respeito, moral e influência, para também pedir ajuda em prol dos mais necessitados da nossa cidade.

II- Mais uma vez unindo forças com amigos, empresários, cantores nacionais e locais, através da realização de lives foram arrecadadas, mais de 03 mil cestas básicas. Estas inclusive já foram doadas para famílias da cidade;

Nossa Participação no COE:

I- A nossa participação no COE, sempre foi como um gestor preocupado com a economia do município, amparado pela gestora da pasta da Saúde, Jurídico e mais 14 representantes de entidades de classe de Paraíso;

II- Deixamos claro que sempre fomos abertos ao dialógo com as diversas categorias da classe empresarial e religiosas, levando as demandas ao COE, e pautando sempre pelo bem estar da poupalaçao paraisense;

III- Em especial lembramos também que o COE segue recomendações do Ministério Público e demais órgãos do judiciário, ou seja, não caminhamos sozinhos e agimos dentro da legalidade;

IV- Diante da pandemia do Covid-19 e utilizando as ferramentas de comunicação adivindas da tecnologias, a favor do município e não aglomeração, o COE funciona 24 horas, com reuniões virtuais, além das presenciais, neste sentido, discutirmos as demandas da população paraisense e as recomendações dos órgãos competentes com responsabilidade e zelo.

Com isto, agradecemos o apoio daqueles que acreditam no nosso trabalho e no compromisso que temos com Paraíso. Aproveitamos o momento, e ressaltamos que não é fácil combater o oportunismo de muitos, que querem se aproveitar do momento difícil vivenciado por nossa cidade.

Desde já fazemos o chamamento a todos, para que possamos unir forças e juntos fazermos o bem, sem politizar a vidas daqueles, que realmente necessitam. É hora de mostrarmo-nos pró Paraíso do Tocantins, estamos fazendo esse chamamento, para todos: políticos, imprensa, empresários, judiciário e comunidade, somentes juntos poderemos vencer a Covid-19. Não é hora, para picuinhas e interesses políticos.

Tudo que fazemos, inclusive a missão como vice-prefeito, é por amar esta cidade, onde nasci, cresci e acreditando no potencial do município me desenvolvi como empresário. Agora temos a oportunidade de realizarmos bons atos e cuidar desta Paraíso, que tudo que faz por nós e nossas famílias.

Fiquem com Deus, e obrigado!

Celso Morais

Vice-Prefeito de Paraíso do Tocantins