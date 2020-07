Viatura da Polícia Militar colide em moto ao atender ocorrência de incêndio em loja de conveniência em Formoso do Araguaia

A madrugada de Formoso do Araguaia foi movimenta. Conforme a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, um incêndio atingiu o açougue conjugado com uma Loja de Conveniência, denominada Empório Kawe e durante atendimento da ocorrência uma viatura a Polícia Militar colidiu violentamente em uma motocicleta na Avenida Rio Formoso do Araguaia.

por Wesley Silas

De acordo com o Corpo de Bombeiros por volta das 01h 20min., desta segunda-feira, 13, aconteceu um incêndio no açougue e empório Kawe. “No local, o incêndio já havia consumido grande parte dos equipamento e produtos. Realizamos a extinção do incêndio e rescaldo”, informou o Corpo do Bombeiros.

Os Bombeiros informaram que os bens preservados foram uma câmara fria e seus produtos no interior, uma parte do estoque e seus produtos no interior.

Entre os bens Atingido estavam uma Moto Yamaha preta xtz 150, dois computadores, uma impressora , uma máquina de moer café, um expositor de 8 portas, um balcão de boutique, um freezer duas tampas, uma ilha de 3 metros, cinco prateleiras de madeira, um balcão expositor 3m, um freezer modelo coca-cola, uma serra fita, um freezer de sorvete, um balcão expositor de Frango, o sistema de câmara de segurança.

Acidente envolvendo viatura da Polícia Militar

Por volta das 01h 30min., durante o atendimento da ocorrência do incêndio pela Polícia Militar, a viatura se envolveu em um acidente.

“Quando a equipe policial estava em deslocamento veio a colidiu com uma motocicleta. Os componentes da guarnição policial nada sofreram e permaneceram no local para dar assistência ao condutor da motocicleta. Os policiais acionaram a equipe de saúde local e ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro local e posteriormente para o Hospital Regional de Gurupi-TO”, informou a Chefe da Assessoria de Comunicação do 4º BPM, Capitã Rosane de Sousa

A Capitã informou que a perícia e Corpo de Bombeiro foram acionados para as providencias cabíveis relacionada ao acidente de trânsito e ao incêndio.