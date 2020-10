Vias escorregadias | Motoristas devem tomar cuidado com sujeiras após temporal em Gurupi

O temporal derrubou árvores e arrastou grande quantidade de terra das obras da BRK Ambiental em algumas avenidas, como a Beira Rio, deixou consequências para os moradores diante a demora da limpeza.

por Wesley Silas

Em decorrência do temporal ocorrido no último sábado, muitas ruas e avenidas encontram-se com muita sujeira e terra, o que pode provocar acidentes de trânsito devido as pistas das Avenidas e Ruas ficaram escorregadias devido a terra solta.

Após ser questionada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que já “tem equipes de limpeza nas Ruas da cidade realizando varrição para minimizar riscos de acidentes e que nesta terça feira (13) outras equipes estarão empenhadas nesta limpeza de terra e sujeira, reforçando o serviço nos pontos mais críticos”.

BRK notificada

A Secretaria informou ainda “que alguns pontos da cidade com sujeira, próximo ao córrego Mutuca, são oriundos das obras de implantação da rede de esgoto, e que a Concessionária de água e esgoto, responsável pelas obras, já foi notificada a fazer a limpeza destes locais”.