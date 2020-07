Via Universitária terá árvores nativas, ciclovia e iluminação de led

Desenvolvimento e preservação ambiental devem andar juntos e em Gurupi isso tem acontecido na implantação da Via Universitária que está sendo construída em uma extensão de 2.600 metros iniciando na Rua Manoel Araújo dos Reis, no setor Parque das Acácias, à Avenida dos Esportes no setor Campo Belo.

Por Redação

A obra realizada no local é paisagismo e iluminação. Conforme a arquiteta, Ludmylla Oliveira Araújo, todas as espécies nativas do local foram preservadas, entre elas, estão pequizeiro, pinheiro, entre outras árvores nativas. Conforme ela, a única intervenção arbórea é a implantação de grama que está sendo plantada. “Foi priorizado não retirar nenhuma árvore do local”, enfatizou.

A via universitária contará com ciclovia e passeio, local reservado aos pedestres circular com segurança. Esse trecho reservado aos pedestres terá piso tátil e rampas para acessibilidade. A avenida ainda terá uma moderna iluminação de led.

O prefeito Laurez Moreira comenta que esta será mais uma bela avenida de Gurupi, que garantirá segurança aos que circulam naquele trecho que tem um grande tráfego devido à Universidade de Gurupi – UnirG e dois grandes bairros. “Nossa preocupação é manter a segurança e oferecer mais uma bela pista aos gurupienses”, destacou.

Jader Tavares, Ouvidor da Universidade de Gurupi – UnirG, que transita diariamente nesse trecho, destaca que essa obra é uma iniciativa louvável, pois além de embelezar esta área, será mais uma opção de lazer, e certamente proporcionará mais segurança nesse trajeto que diariamente é usado, em maior proporção, pelos moradores dos setores Campo Belo e Parque das Acácias, além da comunidade acadêmica da UnirG.

“Faz-se constar ainda que esse trajeto, especialmente por sua extensão, tem atraído cada vez mais ciclistas e praticantes de caminhadas”, disse.

A autônoma Divina dos Santos que mora no setor Campo Belo e passa pela avenida Antônio Nunes diariamente comemora essa obra que para ela ficará muito bonita e valorizará os bairros dessa região. “Como terá o local para passeio e estará bem iluminada já estou até pensando em utilizar o local para caminhadas e ver a movimentação das pessoas”, diz.