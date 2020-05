Vereadores de Peixe passam a fiscalizar entrega de cestas básicas depois que colega parlamentar recebe doação indevidamente

O presidente da Câmara de Vereadores de Peixe, Aier Ribeiro, acompanhado de outros parlamentares da Casa, procurou nesta sexta-feira, 29, a Secretaria Municipal de Ação Social da cidade. O objetivo foi fiscalizar a origem e o plano de distribuição de cestas básicas destinadas à população carente e em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia de coronavírus.

Por Wesley Silas

No último sábado, dia 23, durante uma ação de entrega de mantimentos na Vila São Miguel, zona rural de Peixe, o vereador do MDB Ruimivam pegou para si uma cesta básica, sendo que não faz parte do perfil de beneficiados da ação, prejudicando famílias que realmente precisam. Agora a preocupação dos parlamentares é que mais pessoas estejam usufruindo do benefício ilegalmente.

Após muitas críticas da população, nesta quarta-feira, 27, o vereador Ruimivam gravou um vídeo em que confirma que pegou a cesta básica que, durante a gravação, é doada para um morador. “Essa cesta básica aqui eu recebi lá em casa do pessoal do Ruraltins. Eu fiquei sabendo da dificuldade da Dona Noca e ela não estava aqui e eu peguei pra entregar pra ela”, afirma o vereador que não utiliza máscara de proteção contra a Covid-19 que tem uso obrigatório no município.

Veja o vídeo

Nós procuramos a Secretaria de Ação Social de Peixe que nos informou que as cestas fazem parte de uma ação do Governo Estadual e que irá auxiliar para que não haja mais nenhuma distribuição indevida.

O Portal Atitude também procurou o vereador, porém ele não respondeu as mensagens.