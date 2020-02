Vereadores de Gurupi questionam de forma contrária a possibilidade de indicação do prefeito Laurez de lançar a candidatura de Gutierres Torquato Avalie esse post Avalie esse post

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Gurupi desta segunda-feira (10) foi de criticas de alguns vereadores ao governo municipal. Os alvos foram o prefeito Laurez Moreira e o secretário municipal Gutierres Torquato, possível candidato à prefeitura do atual gestor. “Este secretário tem uma rejeição enorme na sociedade”, disse o vereador Ivanilson Marinho.

Por Régis Caio

Uma fonte informou ao Portal Atitude que o nome do secretário municipal de saúde, Gutierres Torquato, não agrada boa parte dos vereadores da cidade como possível candidato do prefeito Laurez Moreira para a disputa da cadeira do executivo.

Na sessão de hoje (10) os vereadores Ivanilson Marinho (MDB) e Sargento Jenilson (PRTB) fizeram várias críticas ao governo municipal. Na oportunidade, Marinho, ex-aliado de Moreira, disparou contra o prefeito e Torquato. “Prefiro conhecer a misericórdia de Deus e que o peso da mão de Deus pode ficar para o Prefeito”, enfatizou o vereador.

“Certamente ele (Gutierres) não vai melhorar nas pesquisas, pois a rejeição dele não é só fora, mas também dentro das secretarias, a rejeição também é dos servidores da saúde que não gostam dele. Sem contar que ele não melhora o comportamento perante os servidores e eu disse isso a ele várias vezes para aprender a conversar com as pessoas, mas ele não vai melhorar, não vai melhorar nas pesquisas e é óbvio que o prefeito Laurez tem outra opção que não é Gutierres Torquato”, disse Marinho durante sessão.