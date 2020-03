Vereadores de Gurupi atendem comunidade e protocolam pedido de repasse de sobra do duodécimo para combate ao COVID-19

Encabeçado pelos vereadores oposicionistas Ivanilson Marinho (SD) e Sargento Jensilon (PRTB) e André Caixeta (PSB) foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 25, um ofício para alterar a lei de criou o Fundo Especial e usar parte do saldo de mais de R$ 3,7 milhões para ações de combate ao coronavírus em Gurupi

por Wesley Silas

Conforme o Portal Transparência da Câmara de Gurupi consta no Fundo Especial da Câmara (FEC) saldo de 3.738.532,88, de sobras de duodécimo dos presidente Valdônio Rodrigues em 2018 e do atual presidente, Wendel Gomides em 2019.

“Após uma matéria veiculada no Portal Atitude, eu e os vereadores André Caixeta e Sargento Jenilson entregamos na Câmara Municipal um ofício de todos os vereadores para que o presidente, Wendel Gomides, possa analisar a alteração do Fundo Especial da Câmara (FEC) e também da sobra do duodécimo que possa ser destinado ao combate ao coronavírus”, disse o vereador Ivanilson Marinho.

Para o vereador Sargento Jenilson existe legalidade para o repasse do fundo e que o dinheiro ajudará os gurupienses enfrentar a pandemia do coronavírus

“Não esqueçamos que só temos 26 leitos de UTI no HRG/Unimed e muitos já estão ocupados e a média é de 7 dias em respiração mecânica para um paciente de COVID-19. E mesmo com aquisição da Prefeitura para mais unidades de equipamentos de ventilação mecânica, acreditamos que podemos adquirir mais alguns, assim como EPI’s, Kit de testes e ou pagamento de diarias extras para profissioanis voluntários”, disse Jenilson.

Confira aqui a íntegra do Oficio.

O vereador Ivanilson explicou que a decisão encontra-se com o presidente da Câmara, Wendel Gomides.

“O valor a ser repassado vai ser dentro do termo de cooperação entre os poderes, conforme a necessidade do município. Agora será encaminhado ao presidente da Câmara para ele tomar as medidas em relação a lei e parte contábil e também política para não correr risco a sua prestação de contas”, disse.

Dispensa de Licitação

O vereador comentou também sobre a fiscalização das compras diretas após do Decreto de Calamidade que dispensou as licitações.

“Em relação a compra direta, após o Decreto de Calamidade Pública aprovado pela Assembleia Legislativa, estamos conversando com o pessoal da prefeitura para tomarem todas as cautelas para evitar exageros como aconteceu com a prefeita de Palmas que contratou um agência de publicidade por R$ 900 mil. Aqui em Gurupi vamos acompanhar pelo Portal Transparência e lembro que deverá seguir como aconteceu no Estado quando o Ministério Público montou uma força tarefa para acompanhar tudo que foi adquirido pelo Estado e neste sentido nós vamos trabalhar aqui em Gurupi”, disse.