Vereadores da base se reúnem com Eduardo Fortes para não serem prejudicados nas proposituras e no apoio a pré-candidatos novatos

Com forte aproximação com o Poder Executivo, o vereador e pré-candidato a vice-prefeito, Eduardo Fortes (PSDB) tem comemorado nos últimos dias e publicado em suas redes sociais as conquistas que ele tem tido no atendimento de seus pedidos. “As proposituras terão que ter a participação de todos”, disse o vereador Ataídes Salgado ao comentar uma reunião dos vereadores da base com Eduardo Fortes.

por Wesley Silas

A reunião aconteceu na semana passada e segundo o vereador apenas o vereador Valdônio Rodrigues (PSB) não compareceu e teve duas pautas. A primeiro foi no sentido das indicações e requerimentos de Eduardo Fortes (PSDB) atendidos pela prefeitura. Fortes é pré-candidato a prefeito na chapa majoritária de Gutierres Torquato (PSB).

“Nós tivemos uma reunião e falamos para ele que como pré-candidato da vice-prefeito as proposituras terão que ter a participação de todos e ele entendeu”, disse Ataídes.

A segunda pauta foi para que Fortes não apoie pré-candidatos que não seja os vereadores da base do prefeito na Câmara. Forte tem dois nomes ligados ao seu gabinete e a Cooperfrigu que já noticiaram interesse em disputar uma das 15 vagas que serão disponibilizadas em 2021.

“Ele garantiu que não terá candidato e nem a Marcia que trabalha no gabinete dele tem seu apoio. Essa foi a conversa que ele teve conosco”, disse o vereador.

Sessão extraordinária para discutir alterações no PPA e LOA

Depois de uma temporada de recesso de final de ano e do retorno ao recesso devido a pandemia do COVID-19, a Câmara Municipal de Gurupi realizará Sessão Extraordinária nesta terça-feira, 28, para discutir alterações no orçamento do Plano Plurianual PPA e da Lei Orçamentária do ano de 2020 (LOA)

A assessoria da Câmara informou que as Alterações são necessárias devido a pandemia causada pelo coronavírus.

A sessão extra está prevista para iniciar ás 10h, no plenário da Câmara Municipal de Gurupi e não será aberta ao público, para evitar aglomeração de pessoas, prevenindo assim possível contágio do Covid-19.

Confira os itens que estão previsto em pauta para serem discutidos e votados:

ITEM 01: PROJETO DE LEI Nº 009 DE 22.04.2020.

AUTOR: Poder Executivo.

ASSUNTO: Altera a Lei nº 2.373/2017, que trata do Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 do município de Gurupi-TO, e dá outras providencias.

ITEM 02: PROJETO DE LEI Nº 010 DE 22.04.2020.

AUTOR: Poder Executivo.

ASSUNTO: Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 2.465/2019, que trata das Diretrizes para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária para o ano de 2020 do município de Gurupi-TO, e dá outras providencias.

ITEM 03: PROJETO DE LEI Nº 011 DE 22.04.2020.

AUTOR: Poder Executivo.

ASSUNTO: Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 2.470/2019, que trata da Estimativa da Receita e Fixa a Despesa, estabelecendo o programa de trabalho do município de Gurupi, para o exercício de 2020, e dá outras providencias.