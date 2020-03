Vereadores condecoram 24 pessoas com Títulos de Cidadão Gurupiense Avalie esse post Avalie esse post

Entre os homenageados estão Manuel Português, professores José Neto e Sônia Maria Dal Molim, os médicos Álvaro Alencar, de 77 anos, e Djalma Lacerda, o pioneiro Davi José de Sousa, os empresários Cleide Teixeira, José Marrafon, Pedro Paulo, Eclerio Fernandes e políticos como o deputado Eduardo do Dertins, Josi Nunes e Euvaldo Leão.

por Redação

A Câmara Municipal de Gurupi realizou na noite desta segunda-feira, 09, solenidade para entrega de Título Honorífico de Cidadão Gurupiense a 24 pessoas que “de alguma forma contribuíram ou contribuem com o desenvolvimento da cidade de Gurupi”.

Médicos, empresários, políticos, autoridades religiosas ou produtor rural, como é o caso do senhor Davi José de Sousa, de 75 anos de idade que reside em Gurupi a mais de 25 anos. É servidor aposentado do município, tendo trabalhado como guarda, inclusive foi funcionário da Câmara Municipal.

O senhor Davi José conta que veio para Gurupi em uma boleia de caminhão com esposa e os 12 filhos. Atualmente reside em uma fazenda próximo da cidade. Ele foi homenageado pelo vereador Cláudio do Trevo (PSB).

“Fiquei muito contente com a homenagem, agradeço a Câmara e ao vereador por se lembrar de mim, estou muito grato a Deus também”, disse o homenageado mais aplaudido da noite.

“Homenagear pessoas como ele é uma honra muito grande para mim, sinto uma gratidão imensa mesmo e feliz de conhecer a historia dele e sua família, história de luta e coragem, um homem simples que na sua simplicidade contribuiu com nossa cidade e é exemplo para nós”, disse o parlamentar.

Dentre os homenageados presentes estiveram o arquiteto Euvaldo Leão, natural de Cristalândia e contribuiu com o desenvolvimento da cidade, não apenas na iniciativa privada, mas também na administração pública em pastas como secretaria da Habitação nas administrações dos já falecidos ex-prefeitos Jacinto Nunes e João Cruz.

Manuel Martins, conhecido como Manuel Português, que reside em Gurupi desde os anos 80, inaugurando após sua chegada o restaurante Castelo, trazendo um conceito inovador para a cidade, pois possuía pizzaria, restaurante à la carte, sorveteria e choperia.

Na área da educação foram homenageados os professores José Neto e Sônia Maria Dal Molim. Dentre os médicos, Álvaro Alencar, de 77 anos, que reside em Gurupi desde 2000 e já realizou mais de 400 cirurgias de lesões decorrentes do câncer do colo do útero. Realiza a mais de 14 anos trabalho voltado ao tratamento do tabagismo, tendo atendido mais 800 pessoas, com sucesso em mais de 70%. Está aposentado, mas continua atendendo em uma UBS de Gurupi e presta serviços voluntários no Centro de Convivência dos Idosos.

Confira a relação dos homenageados:

Cleide Teixeira Rodrigues Borges – Indicação do Vereador Ivanilson Marinho

José de Souza Marques Neto – Indicação do Vereador Ivanilson Marinho

Álvaro Rocha Alencar – Indicação do Vereador Wendel Gomides

Denes José Teixeira – Indicação do Vereador Ataíde Leiteiro

Weliton Batista de Paula – Indicação do Vereador Ataíde Leiteiro

Itelvino Correia Neto – Indicação do Vereador Eduardo Fortes

José Roberto Marafon – Indicação do Vereador Eduardo Fortes

Davi José de Sousa – Indicação do Vereador Cláudio do Trevo

Josiane Braga Nunes – Indicação do Vereador Cláudio do Trevo

Marcelo Viana Martins – Indicação do Vereador César da Farmácia

Euvaldo Leão da Costa – Indicação do Vereador César da Farmácia

Djalma Lacerda – Indicação da Vereadora Marilis Fernandes

Eclerio Fernandes Vasconcelos – Indicação da Vereadora Marilis Fernandes

Sonia Maria Dal Molin Machado – Indicação da Vereadora Miriam Lustosa

Pedro Paulo Santana Rios – Indicação da Vereadora Miriam Lustosa

Carlos Eduardo Gomes Torres – Indicação do Vereador André Caixeta

Gerson Oliveira – Indicação do Vereador André Caixeta

Brene Brandão – Indicação do Vereador Jair Souza

Gino Marques Ferreira – Indicação do Vereador Jair Souza

Guaracy Batista da Silveira – Indicação do Vereador Jair Souza

Adriana da Costa Pereira – Indicação do Vereador Zezinho da Lafiche

Eduardo Bonagura – Indicação do Vereador Zezinho da Lafiche

Hamilton Martins Mourão – Indicação do Vereador Sargento Jenilson

Manuel Martins Carneiro da Silva – Indicação do Vereador Sargento Jenilson