Vereador protocola ofício pedindo a reabertura das igrejas de Gurupi

O ofício feito pelo vereador Ivanilson Marinho (SD) foi protocolado nesta quinta-feira (28) na prefeitura municipal.

Por Régis Caio

De acordo com Marinho, ele recebeu várias mensagens de líderes religiosos solicitando que a reabertura das igrejas de Gurupi fossem discutidas no Comitê Gestor Municipal.

“O pedido é para que o prefeito retire a suspensão das igrejas e promova a abertura a partir do dia 31 de maio, mantendo as mesmas recomendações de cuidados e higiene”, disse.

“Falamos com o pastor João Feitosa da Assembleia de Deus (Madureira), o pastor Gerson da Quadrangular está ao meu lado, falamos com o pastor Alessando da Igreja Filadélfia, com pastores da Igreja Nazereno, Jaldo, Pastores da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Seta, Pastor Almir e Marcio da Presbiteriana Renovada, Pastor Fernando da Igreja Universal, Pastor Wesley da Igreja Assembleia de Deus, Setor Bela Vista, dentre outros, e o que todos desejam é a reabertura dos templos evangélicos” completou Ivanilson.

O pastor Gerson esteve acompanhando o vereador e declarou que o município volte a reabrir as igrejas da cidade. “Contamos com a colaboração e bom senso do prefeito”, enfatizou.

Veja o vídeo