Vereador Ivanilson Marinho entregará liderança do prefeito para pavimentar candidatura da prefeito

Ligado ao grupo do pastor e deputada Eli Borges (Solidariedade), evangélico fiel às decisões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo pastor João Feitosa e cada dia mais próximo do grupo governo estadual; o atual líder do prefeito Laurez na Câmara Municipal entregará a liderança no mês de fevereiro. O vereador André Caixeta (PSB) é o principal cotado para ocupar a liderança por possuir melhor oratória e influência na Casa entre os demais aliados do prefeito.

por Wesley Silas

De acordo com Ivanilson Marinho (MDB) sua pré-candidatura a prefeito de Gurupi está sendo construída e conta como apoio do deputado federal Eli Borges e depende apenas de conversas com o presidente do Solidariedade, Vilmar do Detran.

‘Eu tiver uma boa conversa com o deputado federa Eli Borges (Solidariedade) e vamos marcar uma reunião com o presidente estadual do Solidariedade, Vilmar do Detran. Para isso, já falei com alguns amigos dele como o empresário Márcio Rocha que irá conversar com ele para saber até aonde o partido poderá nos ajudar em Gurupi”, disse Ivanilson.

Ivanilson Marinho apoiou da eleição do deputada federal Eli Borges em Gurupi e como já tem declarado sua insatisfação com o MDB ele irá se filiar no Solidariedade.

“Se uma segunda conversa com o deputado Eli e com o Vilmar do Detran fluir vamos trabalhar para construir grupo e as bases e, havendo a possibilidade de construir uma candidatura será excelente. Caso contrário, a gente recuará para debater nova possiblidade dentro do novo partido que será direcionado pela nossas lideranças”, disse.

Nas eleições de 2018, Eli Borges, com apoio do vereador Ivanilson Marinho foi o terceiro candidato a deputado mais bem votado em Gurupi com 2.700 votos. Com os resultados da urnas e o deputado se comprometeu em alocar recursos para Gurupi.

“Tanto é que ele destinou R$ 1 milhão e já foi assinado pelo prefeito Laurez este recursos para pavimentar ruas do Setores Vale do Sol e do Setor Canaã. Então, a minha mudança de partido caminha para o Solidariedade. Vamos conversar com o Vilmar do Detran para saber qual a proposta do partido para Gurupi, as condições que o partido poderá oferecer para podermos definir a nossa filiação até o mês de março”, disse.