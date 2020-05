Vereador Ivanilson convence Executivo e PLs de usina fotovoltaica serão votados separados de PLs de combate à pandemia COVID-19

“Depois das nossas manifestações, a sociedade gurupiense pode comprovar que o Município tem empenhado despesas sem licitação de bens em valor muito acima do praticado no mercado, e não vejo isto como versão fantasiosa”, rebateu o vereador ao responder a líder do prefeito, Marilis Fernandes (Progressista) sobre a inclusão do PL usina fotovoltaica nos PLs junto com outros PLs com fim de alterar a Leis Municipais autorizando relocação de despesas de secretarias e autarquias para ações de combate à pandemia com dispensa de licitação.

Para o vereador Ivanilson Marinho não houve por sua parte “versão fantasiosa” na sugestão que ele fez em separar o PL usina fotovoltaica dos demais, como disse a líder do prefeito Marílis Fernandes.

“Ao contrário da nobre vereadora, que tenho respeito em particular, o que não me faltou foram fundamentos para pedir vistas aos Projetos apresentados. Primeiro, porque o parecer jurídico foi pela devolução dos Projetos ao Executivo, tendo em vista o descumprimento de normativa do Tribunal de Contas do Estado e também da Lei de Responsabilidade Legal, ou seja, não foi distorcida, apenas atendi a regulamentação e normatização das leis que regulam as ações do Executivo nesse período de pandemia”, disse o vereador por meio de uma nota ao conseguiu emplacar uma emenda supressiva de sua autoria.

Segundo o vereador Ivanilson Marinho nesta segunda-feira, 04, o prefeito Laurez Moreira enviou à Câmara Municipal três Projetos de Leis sendo todos eles voltados apenas para a Usina fotovoltaica. Ficando a alteração no orçamento apenas para a energia fotovoltaica.

“Gostaria de informar que de acordo com os meus estudos sobre a matéria, sejam: portarias, decretos e leis, em nenhum momento se trata de versão fantasiosa sobre o Projeto, pois caso fosse, os Projetos seriam todos devolvidos ao Executivo, pois o parecer jurídico foi pela ilegalidade dos mesmos, conforme parecer jurídico que ora se anexa (veja abaixo)”, disse o vereador por meio de nota direcionada à vereadora Marilis Fernandes.

Ivanilson diz que não é contra a aquisição da usina fotovoltaica. “Sou defensor da implantação da energia fotovoltaica não apenas para o Poder Público como também de regras e incentivos que beneficiem as empresas e também os contribuintes que investem nas suas residências. Ocorre que a maioria dos equipamentos são avaliados em dólar, que atualmente, está muito valorizado no mercado, o que obviamente aumenta o valor do investimento (ou seja, vai gastar mais dinheiro do financiamento com a implantação da usina com uma produção menor)”.

Quinto, pondero que sou defensor da implantação da energia fotovoltaica não apenas para o Poder Público como também de regras e incentivos que beneficiem as empresas e também os contribuintes que investem nas suas residências. Ocorre que a maioria dos equipamentos são avaliados em dólar, que atualmente, está muito valorizado no mercado, o que obviamente aumenta o valor do investimento (ou seja, vai gastar mais dinheiro do financiamento com a implantação da usina com uma produção menor). A compra desses equipamentos poderia custar muito alto ao Município, pois da aprovação do financiamento até os dias atuais o dólar aumentou quase R$ 3,00, o que poderá diminuir o alcance da implantação da usina, fazendo com o que Município gaste muito mais recursos na sua implantação, lembrando que o financiamento será pago na gestão de outros prefeitos e não do prefeito atual que pretende somente sua implantação.

Ver. Ivanilson Marinho – SD